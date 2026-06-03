¿El mejor elenco de entrenadores de la historia del Mundial? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y otros se preparan para enfrentarse en 2026

A la Copa del Mundo acuden cuatro de los entrenadores más solicitados y exitosos del fútbol europeo de clubes en la última década.

Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, el AC Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea, ha ganado la Liga de Campeones cinco veces y títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania. Ahora tiene la misión de acabar con la sequía de 24 años de Brasil y llevarlo a su sexto título mundial.

Como primer técnico extranjero de la Seleção, su primer año ha sido complicado, pero Brasil muestra su mejor versión en el momento clave.

Otro campeón de la Liga de Campeones al frente de un favorito, el alemán Thomas Tuchel, quiere acabar con 60 años de espera de Inglaterra. El alemán lideró una fase de clasificación perfecta: ocho victorias sin encajar gol. Aunque algunos amistosos han inquietado, su palmarés en copas con Chelsea, PSG, Bayern y Dortmund invita al optimismo.

Con experiencia en Stamford Bridge y el Parc des Princes, Mauricio Pochettino afronta el reto más difícil: guiar a Estados Unidos en el mes clave de su historia futbolística. Pochettino ha afrontado altibajos, lesiones de jugadores clave y dudas sobre su futuro —especialmente durante la mala temporada del Tottenham—, y aunque quizá sea su única oportunidad con Estados Unidos, tiene la experiencia necesaria para que el torneo sea un éxito para los anfitriones.

Completa el cuarteto el único que ya dirigió un torneo internacional: Julian Nagelsmann. A sus 30 y pocos años ya dio el salto al fútbol internacional; su Alemania muestra esa energía y ha firmado resultados llamativos bajo el exentrenador del Bayern. Su meta es superar los cuartos de la Euro 2024 que alcanzó hace dos años.