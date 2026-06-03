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World Cup managers GFXGetty/GOAL
Harry Sherlock

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¿El mejor elenco de entrenadores de la historia del Mundial? Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino y otros se enfrentarán en 2026

Analysis
World Cup
C. Ancelotti
T. Tuchel
M. Pochettino
M. Bielsa
L. Scaloni
J. Nagelsmann
R. Martinez
D. Deschamps
L. de la Fuente
F. Cannavaro
J. Marsch
J. Aguirre
J. Lopetegui
V. Montella
S. Clarke
R. Koeman
G. Potter
R. Rangnick
Inglaterra
USA
Argentina
Austria
Brazil
Canadá
Francia
Alemania
Mexico
Holanda
Portugal
Qatar
Escocia
España
Suecia
Turquía
Uruguay
Uzbekistán
FEATURES

El Mundial de 2026 ya casi está aquí. En una semana, se acabarán las palabras y los equipos deberán demostrar su valía en el campo. Todos los caminos, ya sea por Estados Unidos, México o Canadá, llevarán a Nueva Jersey el 19 de julio, donde se jugará la final, el partido más importante del planeta.

Habrá muchas superestrellas en la cancha, pero casi tantas caras conocidas en los banquillos. Hay exentrenadores de la Premier League, técnicos de élite que pasaron del fútbol de clubes a las selecciones y exjugadores legendarios que ahora dirigen. Quizá sea la alineación de entrenadores más estelar —y posiblemente la mejor— de la historia de la Copa del Mundo.

¿Quiénes son esos nombres que quizá te suenen por su paso por clubes o por ediciones anteriores? GOAL te presenta a los entrenadores del Mundial que debes conocer...

  • Thomas Tuchel Carlo AncelottiGetty Images

    Entrenamiento de élite

    A la Copa del Mundo acuden cuatro de los entrenadores más solicitados y exitosos del fútbol europeo de clubes en la última década.

    Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, el AC Milan, el París Saint-Germain y el Chelsea, ha ganado la Liga de Campeones cinco veces y títulos de liga en Italia, Inglaterra, Francia, España y Alemania. Ahora tiene la misión de acabar con la sequía de 24 años de Brasil y llevarlo a su sexto título mundial.

    Como primer técnico extranjero de la Seleção, su primer año ha tenido altibajos, pero Brasil parece recuperar su mejor versión justo a tiempo.

    Otro campeón de la Liga de Campeones al frente de un favorito, el alemán Thomas Tuchel, quiere acabar con 60 años de espera de Inglaterra. El alemán lideró una fase de clasificación perfecta: ocho victorias sin encajar gol. Aunque algunos amistosos han generado dudas, su palmarés en copas con Chelsea, PSG, Bayern y Dortmund invita al optimismo.

    Con experiencia en Stamford Bridge y el Parc des Princes, Mauricio Pochettino afronta el reto más difícil: guiar a Estados Unidos en el mes clave de su historia futbolística. Pochettino ha sufrido altibajos, lesiones de piezas clave y rumores sobre su futuro —especialmente durante la mala temporada del Tottenham—, pero, aunque quizá sea su única oportunidad con Estados Unidos, tiene la experiencia necesaria para que el torneo sea un éxito para los anfitriones.

    Completa el cuarteto el único que ya dirigió un torneo internacional: Julian Nagelsmann. A sus 30 y pocos años ya dio el salto al fútbol internacional; su Alemania muestra energía y ha firmado resultados llamativos bajo el exentrenador del Bayern. Ahora busca superar los cuartos de la Euro 2024 que él mismo alcanzó hace dos años.

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  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ganadores internacionales

    Aunque esos entrenadores han ganado muchos trofeos con clubes, aún esperan títulos internacionales. Sin embargo, en este torneo hay técnicos que saben cómo ganar grandes competiciones.

    Didier Deschamps dirigirá a Francia por última vez en este Mundial tras llevarla a la gloria en 2018 y a la final en 2022, perdida ante Argentina. Lleva 14 años al frente y ha alcanzado tres finales; pocos apostan en su contra.

    Lionel Scaloni, que le sucedió en el trono mundial, permanece al frente de Argentina tras ganar la Copa América en dos ocasiones y podría dirigir a Lionel Messi en su despedida internacional.

    Deschamps y Scaloni son los únicos campeones mundiales que estarán en 2026, pero otros han brillado en torneos continentales. Luis de la Fuente, tras guiar a las categorías inferiores de España,llevó a la Roja a la Euro 2024 tras vencer a Inglaterra en la final.

    Emerse Faé, sin embargo, tiene la historia más llamativa: asumió el mando de Costa de Marfil tras la renuncia de Jean-Louis Gasset en plena Copa Africana de Naciones 2023 y condujo a los Elefantes a la victoria sobre Nigeria en la final.

    Según algunas versiones, Pape Thiaw también es campeón de la Copa Africana de Naciones, ya que Senegal alzó el trofeo en enero. Aunque su decisión de retirar al equipo en protesta llevó a la CAF a otorgar la victoria a Marruecos, el técnico senegalés conserva una medalla de campeón en casa.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Antiguos entrenadores de la Premier League (Primera parte)

    Además de Ancelotti, Tuchel y Pochettino, varios exentrenadores de la Premier League también van al Mundial. 

    El exentrenador del Leeds United, Marcelo Bielsa, dirigirá a Uruguay. El inconformista argentino se ganó la devoción de West Yorkshire durante sus tres temporadas y media al mando y podría convertirse en un icono charrúa si el equipo llega lejos. 

    Jesse Marsch, también ex del Leeds, buscará sorprender con la anfitriona Canadá. Se dijo que era favorito para dirigir a Estados Unidos antes de que llegara Pochettino, así que querrá callar a sus críticos en ambos países. 

    Ronald Koeman, que ya dirigió a Southampton y Everton,llega con Países Bajos y viene de entrenar al Barcelona. Roberto Martínez, ex técnico de Everton y Wigan, dirige ahora a Portugal. Con Bélgica entre 2016 y 2022 alcanzó dos Mundiales, pero no la final. Su nuevo reto es dar a Cristiano Ronaldo el único título que falta en su palmarés.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SWE-SLO-PRESSERAFP

    Antiguos entrenadores de la Premier League (Segunda parte)

    Julen Lopetegui, exentrenador de Wolverhampton y West Ham, debutará en un Mundial al frente de Catar tras ser destituido de la selección española en 2018 por negociar con el Real Madrid. Ralf Rangnick, ex del Manchester United, lleva su contraataque a Austria, y Steve Clarke, ex del West Brom, dirige a Escocia, que busca sus primeros octavos.

    Uno de los dos técnicos ingleses en la Copa (el otro es el neozelandés Darren Bazeley) es Graham Potter, quien, tras sus pasos por Chelsea y West Ham, llevó a Suecia a la repesca de la UEFA. Con su experiencia en Östersunds, ahora busca potenciar a Alexander Isak y Viktor Gyökeres en Norteamérica.

    Sin embargo, con 78 años, Dick Advocaat, ex técnico de Sunderland, Rangers, PSV y Fenerbaçe, se convertirá en el seleccionador más veterano de la historia de la Premier y dirigirá su tercer Mundial 32 años después de su debut, tras clasificar a Curazao en una auténtica hazaña. Tras renunciar para estar con su hija enferma, regresó poco después para guiar a la debutante.

    Stale Solbakken (Noruega), Thomas Christiansen (Panamá) y Sabri Lamouchi (Túnez) también conocen la Championship: Solbakken dirigió al Wolverhampton, Christiansen pasó brevemente por el Leeds y Lamouchi entrenó al Nottingham Forest y al Cardiff City.

  • FBL-WC-2022-MATCH34-IRI-USAAFP

    Clásicos de los torneos

    Algunos entrenadores son sinónimo de grandes competiciones; aparecen cada dos o cuatro años, cuando los aficionados se sientan a ver los partidos.

    Uno es Zlatko Dalic, que llevará a Croacia a su tercera Copa del Mundo. En las dos anteriores alcanzó las semifinales y fue subcampeón en 2018, así que en 2026 busca mantener su reputación.

    Javi Aguirre, por su parte, afrontará su tercer Mundial con México —en etapas distintas— tras dirigir al Tri en 2002 y 2010, y volver ahora para ceder luego el testigo a su asistente y ex capitán, Rafa Márquez.

    Hajime Moriyasu se convierte en un habitual de los Mundiales: fue segundo entrenador de Japón en 2018 y, ya como seleccionador, en 2022 guió a los Samuráis Azules a victorias sobre España y Alemania para avanzar de un grupo complicado.

    Vladimir Petkovic, tras años con Suiza, ahora dirige a Argelia, y Graham Arnold lleva a Irak a su primer Mundial desde 1986 tras guiar a Australia a octavos en 2022.

    Sin embargo, ninguno iguala a Carlos Queiroz, que se convertirá en el tercer técnico en dirigir en cinco Mundiales consecutivos tras asumir de última hora a Ghana. El exentrenador del Real Madrid y exayudante del Manchester United ya dirigió a Portugal e Irán (en tres ocasiones), y empatará el récord de Bora Milutinovic y de Carlos Alberto Pereira, quien suma seis participaciones.

  • Fabio CannavaroGetty Images

    Exjugadores legendarios

    Aunque Ancelotti, Koeman y Pochettino fueron jugadores estelares antes de entrenar, en 2026 solo dos técnicos han ganado el Mundial como jugadores.

    Uno es Deschamps, que ya ganó el título como jugador en 1998 y luego lo hizo como entrenador. El otro es Fabio Cannavaro, capitán de la Italia campeona de 2006.

    El Balón de Oro de hace 20 años dirige a la debutante Uzbekistán, a la que clasificó en octubre. Con un título en China, sus resultados son aún irregulares; el primer equipo de Asia Central busca avanzar de un grupo con Portugal y Colombia.

    Sin equipo propio en su tercera Copa consecutiva, los italianos también seguirán a Vincenzo Montella, exdelantero de la Azzurri. Subcampeón de la Euro 2000 y campeón de la Serie A con la Roma, Montella ha llevado a Turquía a su primer Mundial desde 2002.