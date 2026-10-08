Tras el pitido final, el defensa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un vídeo de Messi en el autobús del equipo junto a varios clips que documentaban sus momentos memorables juntos. Acompañando la publicación, escribió: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor atleta de la historia. Estamos perdiendo al mejor, te vamos a echar de menos el resto de nuestras vidas, Leo".

Se despidió del mensaje añadiendo: "¡¡Te quiero con todo mi corazón!!"