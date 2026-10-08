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Adhe Makayasa
Traducido por

«El mejor deportista de la historia»: Lisandro Martínez escribe una emotiva despedida a Lionel Messi tras su última aparición con Argentina

Lisandro Martínez
L. Messi
Argentina vs Benin
Argentina
Benin
Amistosos
Manchester United
Premier League

El defensa del Manchester United Lisandro Martinez ha rendido un sentido homenaje a Lionel Messi tras la última aparición internacional del legendario delantero con Argentina. El jugador de 39 años puso fin a su ilustre carrera con la selección en una emotiva victoria por 3-0 sobre Benín en Buenos Aires.

  • Emotivo homenaje aclamó a un icono desaparecido

    La estrella de Old Trafford expresó una profunda admiración por su compatriota mientras el icónico creador de juego ponía oficialmente fin a su trayectoria internacional el martes. El central, conocido cariñosamente como Licha, ingresó poco después del descanso para sustituir a Nicolas Otamendi en el encuentro de celebración. Esa aparición marcó la 30.ª vez que ambos compartían el campo con Argentina, una asociación destacada por su triunfo en el Mundial de 2022 en Catar.

  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El defensa dedica un emotivo homenaje en las redes sociales

    Tras el pitido final, el defensa recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un vídeo de Messi en el autobús del equipo junto a varios clips que documentaban sus momentos memorables juntos. Acompañando la publicación, escribió: "Qué privilegio fue haber compartido con el mejor atleta de la historia. Estamos perdiendo al mejor, te vamos a echar de menos el resto de nuestras vidas, Leo".

    Se despidió del mensaje añadiendo: "¡¡Te quiero con todo mi corazón!!"

  • Telón a un viaje histórico

    El partido estuvo marcado por la pirotecnia y por una ovación en pie en el minuto 10 para honrar el icónico dorsal. El capitán saliente coronó su partido internacional número 208 al fusilar un penalti a la escuadra, elevando su cifra récord con la selección hasta los 126 goles. Otamendi y Nico Paz también vieron puerta para poner el broche a una noche memorable ante los visitantes africanos.

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  • Fulham v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Las obligaciones domésticas reclaman al defensa que regresa

    El encuentro puso fin a un parón internacional de tres semanas para el contingente viajero del United. Ahora, la atención vuelve a los asuntos domésticos, ya que el Manchester United recibe al Tottenham Hotspur en Old Trafford el sábado 10 de octubre, en un partido que comenzará a las 18:30 CEST. Se espera que Martínez regrese directamente al centro de la defensa de Michael Carrick para el duelo de la Premier League.