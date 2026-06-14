El mejor del Mundial... Güler ilumina la oscuridad de Turquía frente a Australia

Güler reconoció tras la derrota que Turquía lo intentó, pero falló en marcar.

Tras la derrota ante Australia, Güler declaró a la prensa: «Felicito a Australia; aprovecharon sus oportunidades y nosotros no».

Reconoció: «No voy a mentir, es difícil aceptar algunas decisiones de esta noche. Hubo momentos en los que pensamos que debían haber pitado manos, y sin embargo el juego siguió. No es la única razón de nuestra derrota, pero esos momentos pueden cambiar un partido».

Y concluyó: «El árbitro lo vio de otra manera y debemos respetarlo, aunque no estemos de acuerdo. También debemos mirarnos a nosotros mismos: no creamos suficientes ocasiones, no defendimos bien y Australia nos castigó».

Concluyó: «La afición tiene derecho a sentirse decepcionada, y nosotros también. Aprenderemos de esto, volveremos más fuertes y nos aseguraremos de que este resultado no defina nuestro torneo».