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El mediocampista de la vieja escuela Elliot Anderson podría convertirse en uno de los mejores, y el Nottingham Forest pide más de 100 millones de libras por la estrella vinculada al Manchester City
Anderson está muy solicitado, pero su fichaje es muy caro.
Aunque Etihad Stadium y Old Trafford muestren interés, llevarse a Anderson del City Ground no será fácil. El propietario del Forest, Evangelos Marinakis, es un negociador duro y solo aprobará la venta si el club obtiene un beneficio significativo.
De concretarse su traspaso, el club reinvertiría los fondos generados en nuevos fichajes.
Se habla de un precio de nueve cifras: más de 100 millones de libras (134 millones de dólares), cantidad que solo clubes como City o United podrían pagar por un jugador llamado a brillar en el Mundial con los planes de Thomas Tuchel y los ambiciosos Tres Leones.
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Cómo Anderson se ha convertido en un centrocampista completo
Su cotización podría seguir disparándose en suelo norteamericano. El excentrocampista del Forest Colback, en declaraciones a GOAL en colaboración con Bally Bet, respondió así cuando se le preguntó por lo que Anderson ya es y en lo que podría convertirse: «Es sencillamente muy, muy bueno. Es un centrocampista a la antigua usanza, de esos que lo hacen todo.
Hoy tienes al 6, al 8, al 10; él lo hace todo: defiende bien, conduce el balón, crea juego y hasta llega al área. Puede ser uno de los mejores».
Murillo, otra estrella del Forest con algo especial.
Anderson no es la única figura destacada del Forest; Morgan Gibbs-White también ha elevado su juego con la camiseta del Garibaldi. Junto a este dúo creativo, el central brasileño Murillo ha brillado en defensa.
Colback estaba en el City Ground cuando llegó el corpulento sudamericano y, tras verlo jugar, comprendió que era diferente: «Lo he visto varias veces. En directo parece que vaya a fallar en cualquier momento, pero lee muy bien el juego y reacciona aún mejor.
«El Forest lo ha echado de menos por sus lesiones, y eso se ha notado. Pero hay que reconocer el buen trabajo del club y del propietario en los fichajes de los últimos años».
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Las estrellas de 2026 podrían convertirse en leyendas del City Ground.
Murillo ha renovado con el Forest hasta 2030. Si cumple su contrato, podría convertirse en una leyenda como el ‘10’ Gibbs-White.
Algunos de esos jugadores han regresado recientemente a ambientes familiares, como Colback, campeón del ascenso en 2022.
Bally Bet, patrocinador principal del Nottingham Forest, quiere reconocer la trayectoria de los jugadores de base. El exguardameta del Forest Mark Crossley lideró la selección del primer equipo All-Stars Vets, formado por figuras del fútbol modesto.
Con la ayuda de otras leyendas del club, Crossley formó el equipo Bally Bet All-Stars, que disfrutó de un trato de primera: dejó los campos de barrio, jugó en el City Ground y el 28 de mayo se midió a un selecto grupo de exjugadores del Forest.