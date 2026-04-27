«El médico del Aston Villa me salvó la vida»: la internacional inglesa Missy Bo Kearns habla de su aborto espontáneo y del impactante diagnóstico de sepsis

Kearns ha relatado en ITV que sufrió un «aborto espontáneo séptico». Tuvo escalofríos y pensó que eran normales en el embarazo, pero la doctora del club, Jodie Blackadder-Weinstein, le tomó la temperatura, vio que tenía 42 °C y le ordenó ir al hospital.

«En el hospital descubrimos que habíamos perdido al bebé y que tenía sepsis», relató. «Fue un shock: una hora antes hacía pilates y, de repente, mi vida cambió».

Kearns está agradecida a Blackadder-Weinstein, pues cree que le salvó la vida. «Estoy muy agradecida al cuerpo médico de Villa porque, si hubiera estado en casa, habría llamado a mi madre diciendo: “Tengo síntomas de gripe” y seguro me habrían respondido: “Duerme un poco”. Jodie me obligó a ir al hospital.

Probablemente me salvaron la vida, porque mientras la padecía solo pensaba: ‘He perdido a mi hijo’”.