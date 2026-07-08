El médico de la selección de Noruega actualiza sobre el «virus», mientras se esperan tormentas eléctricas para el partido de cuartos de final del Mundial en Inglaterra

El médico de la selección noruega, Ola Sand, ha desmentido las noticias sobre un brote de enfermedad en la concentración y ha confirmado que el equipo está listo para los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra el sábado en Miami. Las especulaciones surgieron tras las declaraciones del seleccionador, Stale Solbakken, sobre el estado de salud de jugadores como Marcus Pedersen y Jorgen Strand Larsen después de vencer 2-1 a Brasil.

Sin embargo, Sand declaró al medio noruego Nettavisen que la plantilla está en plena forma. «Todos los jugadores están sanos ahora», afirmó Sand. «Es muy poco alboroto teniendo en cuenta que llevamos casi seis semanas conviviendo muy de cerca. Es estupendo que se crean esto [el rumor sobre el brote de enfermedad]. Tenemos la situación bajo control».