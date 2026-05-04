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Sevilla FC v Valencia CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

«¡El mayor reto de mi vida!» Un antiguo gigante se hunde en el caos y podría colapsar antes de que una leyenda lo rescate

Primera División
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Sevilla vs Real Sociedad
Sevilla

El Sevilla FC, antes asiduo de la Liga de Campeones y dominador de la Europa League, ahora lucha por no descender. Nunca había estado tan cerca de su peor momento.

El Sánchez-Pizjuán, famoso por su ambiente electrizante, estaba lleno. El lateral derecho José Ángel Carmona, canterano local, sentenció el partido con el 3-1 en el 90’. El Sevilla celebraba; Barcelona caía.

«Quería que el partido no acabara nunca», declaró un eufórico Matías Almeyda, entonces técnico sevillista. Acto seguido, Akor Adams sentenció con el 4-1.

  • Principios de octubre de 2025, jornada 8. El Sevilla era sexto en LaLiga y parecía encaminado. El entrenador Almeyda, que había asumido el cargo el verano previo, buscaba devolver a uno de los históricos de España a la senda del éxito tras dos cursos turbulentos. Después de un arranque con dos derrotas, incluida una goleada ante el Barça, el equipo sumó 13 puntos en los siguientes seis encuentros.

    La victoria ante el equipo de Hansi Flick se apoyó sobre todo en las paradas de Odysseas Vlachodimos y en un penalti fallado por Robert Lewandowski. Aquella soleada tarde de domingo se recuerda ya con nostalgia.

    Hoy, el Sevilla lucha por no descender. La 18.ª posición actual supone el amargo descenso a Segunda División, algo que no ocurre desde hace 26 años. En la 1999/2000, el Deportivo de La Coruña fue campeón y el Real Zaragoza cuarto; descendieron con el Sevilla el Atlético de Madrid y el Betis. Han cambiado muchas cosas desde entonces.

    El declive no llega de la nada: el Sevilla, con cinco títulos de la Europa League entre 2014 y 2023 y cinco eliminatorias de Champions entre 2008 y 2021, ve ahora cómo su esplendor se desvanece. En retrospectiva, quizá los directivos del club deberían haber dado un poco más de tiempo a Julen Lopetegui en otoño de 2022, el último entrenador hasta la fecha que se mantuvo en el cargo más de nueve meses.

    Lopetegui había clasificado al equipo para la Champions tres veces seguidas y, en 2020, le dio su sexto título europeo. Sin embargo, su margen de confianza era mínimo y fue destituido tras un decepcionante inicio de la 2022/23 que incluyó el puesto 17 tras siete jornadas.

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  • Sevilla FC v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Sevilla: un declive progresivo

    La destitución de Lopetegui fue dramática y reveló el caos que vive el Sevilla FC. Antes del partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund ya se había filtrado su salida, aunque el club no lo anunció hasta después de la derrota por 1-4. Los aficionados mostraron su tristeza y Lopetegui también se emocionó: «Es triste y doloroso dejar un equipo al que quiero mucho y que siempre permanecerá en mi corazón», declaró el técnico de 59 años, ahora seleccionador de Catar, en Movistar.

    Al final de esa temporada el equipo ganó la Europa League 2023, pero la crisis deportiva ya era evidente. Lopetegui no fue el único responsable: en tres años y medio pasaron siete técnicos sin éxito.

    A ello se suma una débil imagen directiva y la disputa entre el actual presidente, José María del Nido Jr., y su padre, José María del Nido Sr. La crisis deportiva se agrava por las dificultades financieras que limitan los éxitos y exigen paciencia.

    Esta temporada, por los problemas financieros, el Sevilla tiene el segundo límite salarial más bajo de LaLiga; la pasada fue el más bajo de Primera y Segunda. La calidad de la plantilla se ha resintido, incompatible ya con las ambiciones europeas. Si en 2019/20 invirtió casi 189 millones en fichajes, en 2025/26 apenas gastó 250 000. Sin dinero para traspasos, ha apostado por fichajes gratuitos de veteranos como Alexis Sánchez o César Azpilicueta, cesiones como la de Odysseas Vlachodimos y la promoción de canteranos como José Ángel Carmona o Isaac Romero. Para que la necesidad se convierta en virtud, el Sevilla debe mantener la paciencia y, tal vez, asumir un gran revés.

    La amenaza es mayor que nunca: en la 2024/25, tras perder 2-3 contra el Celta en la jornada 35, el equipo quedó a solo cuatro puntos del descenso. A la vuelta del partido, unos 400 aficionados, algunos encapuchados, esperaron al equipo en la ciudad deportiva y lanzaron huevos y piedras contra el autobús. La policía intervino y los jugadores, asustados, no pudieron regresar a sus casas hasta la mañana siguiente.

    El alivio fue mayor cuando se aseguró la permanencia. Llegaron el director deportivo Antonio Cordón y, como entrenador, el exjugador (1996/97) Matías Almeyda. Para el argentino era su primera experiencia en las cinco grandes ligas; en Europa solo había dirigido antes al AEK de Atenas. Tras un inicio prometedor, Almeyda no alcanzó los resultados esperados con un plantel que ya no tenía a figuras de la época dorada como Ivan Rakitic, Ever Banega o Lucas Ocampos.

  • Getafe CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El Sevilla FC se enfrenta a una caída definitiva

    Tras vencer al Barça a finales de octubre, el Sevilla sumó solo cuatro triunfos en los siguientes cinco meses, hasta el cese de Almeyda. El equipo, 15.º, estaba en apuros y el club optó por medidas drásticas. Luis García, técnico español con amplia experiencia en LaLiga, tomó el mando, pero el equipo siguió bajando en la tabla.

    En su debut, a principios de abril, el equipo cayó 0-1 ante el colista, el Oviedo. Dos semanas después perdió 0-2 contra el penúltimo, el Levante; entre medias, la sorpresiva victoria 2-1 sobre el Atlético de Madrid ilusionó. No obstante, el triunfo no fue tan sorpresivo, pues Diego Simeone rotó a casi todo el once habitual entre los dos duelos de Champions contra el Barça. Sin Antoine Griezmann, Julián Álvarez, Marcos Llorente ni Giuliano Simeone; Ademola Lookman solo jugó los últimos 20 minutos.

    Al Sevilla le valió de poco: luego perdió con Levante y sufrió un duro golpe ante Osasuna. Ganaba 1-0 hasta el 80’, encajó el empate y cayó 1-2 en el 90+9’. «Estamos destrozados», reconoció García tras el partido. «Están llorando, están profundamente dolidos», describió el ánimo del grupo. El lateral Gabriel Suazo admitió: «Tengo un nudo en la garganta. Daría mi vida por este club». Y el capitán Nemanja Gudelj sentenció: «Duele, duele mucho».

    Antes del duelo con el Atlético, García anticipó el dilema que hoy afronta el club. «El Sevilla es un gran club en España y en Europa», afirmó, y mostró comprensión ante la frustración de la afición. Quizá haya que aceptar que el presente ya no es tan grande como lo fue el pasado en lo que va de siglo XXI.

    Sergio Ramos, que inició su carrera en el club andaluz y regresó en la 2023/24, también quiere verlo grande de nuevo. En invierno, con 40 años y sin equipo desde enero, Ramos quiso regresar, pero el presidente Del Nido Jr. vetó la idea: “No puede ser a la vez jugador y propietario”.

    El exinternacional español lidera un grupo que ofrecería casi 400 millones para comprar el club. Todavía no se sabe si la operación se concretará, pero todas las partes quieren evitar que el nuevo comienzo se dé en Segunda División bajo el mando de uno de sus hijos más famosos.

    «Es el reto más difícil de mi carrera», admitió García. «Nunca he trabajado tanto. Lo daré todo; estamos en la UCI, pero podemos salir».

  • El calendario restante del Sevilla FC en LaLiga


    Jornada

    Rival

    34

    Real Sociedad (L)

    35

    Espanyol de Barcelona (C)

    36

    FC Villarreal (F)

    37

    Real Madrid (local)

    38

    Celta de Vigo (F)


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