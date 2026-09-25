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«¡El mayor logro para un futbolista neerlandés!»: Ruben van Bommel reacciona a su mágico debut con Países Bajos y a su asistencia de trivela
Van Bommel completa el soñado debut con Países Bajos con una asistencia al instante
El extremo del PSV Ruben van Bommel celebró su debut con la selección absoluta de Países Bajos de forma inolvidable durante el empate 1-1 del jueves por la noche ante Alemania en la UEFA Nations League, en el Johan Cruyff Arena. El delantero de 22 años, que entró como suplente en el minuto 83, tuvo un impacto táctico inmediato al asistir a Cody Gakpo en el gol del empate.
En una entrevista posterior al partido con ESPN NL, Van Bommel habló sobre su salto al escenario internacional y describió este hito como la cima absoluta de su carrera profesional.
El joven atacante expresó su orgullo por representar a su país al más alto nivel.
- ANP
El extremo detalla un audaz pase de trivela para el gol del empate de Cody Gakpo
Al recordar su aportación decisiva en el partido, Van Bommel detalló cómo interceptó un pase alemán mal dirigido, condujo hacia el espacio libre y encontró a Gakpo con un preciso pase con el exterior del pie. Admitió que adaptarse al intenso ritmo físico del fútbol internacional absoluto exigía concentración inmediata.
Van Bommel destacó que competir contra rivales de talla mundial exige una gran condición física de cada futbolista sobre el terreno de juego.
"Debutar con la selección es mi momento de mayor orgullo", afirmó Van Bommel. "Es el mayor logro para un futbolista neerlandés. Intercepté el balón, hice una carrera y decidí usar el exterior de su bota para asistir en el gol. El aspecto físico es el obstáculo más importante a este nivel".
Rápida integración táctica bajo la nueva estructura del cuerpo técnico
A pesar de haber tenido pocas sesiones de entrenamiento en la concentración, Van Bommel elogió el intenso trabajo táctico de la plantilla bajo el nuevo cuerpo técnico. Señaló que la presión incesante del equipo en la segunda parte les permitió desactivar la salida de balón de Alemania y rescatar un valioso punto en el grupo.
El jugador, de 22 años, expresó una confianza total en la evolución táctica de la plantilla a medida que avanza el proyecto.
Subrayó que los jugadores asimilaron rápidamente las instrucciones tácticas del entrenador.
- AFP
Hito especial compartido junto a su excompañero del AZ Meerdink
Añadiendo un toque personal único a la velada, Van Bommel celebró su debut en la misma noche que su amigo cercano y excompañero en el AZ Alkmaar Mexx Meerdink. Ambos disfrutaron compartiendo juntos sus irrupciones con la selección absoluta en casa.
Países Bajos completa la recuperación tras el partido antes de centrar su atención en los próximos encuentros de la Nations League.
Van Bommel aspira a sumar convocatorias consecutivas en las próximas ventanas internacionales.
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