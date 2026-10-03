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«El MAYOR icono»: Bruno Fernandes rompe su silencio sobre la sorprendente salida de Cristiano Ronaldo de Portugal
Fernandes muestra públicamente su apoyo a Ronaldo
La selección portuguesa ha quedado sumida en un estado de incertidumbre tras la salida dramática de su capitán y referente durante tantos años, Ronaldo. El delantero de 41 años sorprendió al mundo del fútbol al abandonar la concentración la semana pasada, dejando a muchos preguntándose si su legendaria etapa con Portugal ha llegado a un final amargo.
Fernandes reveló que ha mantenido una comunicación directa con el cinco veces ganador del Balón de Oro, intentando reafirmarle su lugar en la historia del fútbol portugués. En una contundente declaración, Fernandes dijo: "Hablé con Cristiano y le dije que es y siempre seguirá siendo el MAYOR icono de nuestra selección y de nuestro país. Nuestra selección está unida, no dividida. Los asuntos deben resolverse internamente y concluir bien para ambas partes".
- AFP
Aumenta la tensión con Jorge Jesus
El detonante de este abandono sin precedentes parece ser una ruptura en la relación entre Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus. El veterano delantero se encontró en una situación poco habitual durante la reciente victoria de Portugal por 2-1 sobre Noruega, en la que permaneció en el banquillo como suplente no utilizado. Fue la primera vez en 18 años que el legendario atacante se quedó fuera de una alineación titular en un partido oficial y no fue utilizado, lo que provocó informes inmediatos sobre su descontento.
Tras ese partido, el internacional con 234 partidos, según se informa, mantuvo conversaciones de crisis con Jesus, de 72 años, y con la cúpula de la Federación Portuguesa de Fútbol. Sin embargo, las conversaciones no lograron evitar su marcha. En un comunicado en el que abordó su salida, Ronaldo escribió: "Después de la rueda de prensa de la selección nacional y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he decidido abandonar la concentración de la selección nacional. A su debido tiempo, contaré a todos los portugueses la verdad sobre las razones que me llevaron a irme."
Las secuelas en las redes sociales y la reacción de la federación
El impacto de la salida de Ronaldo se ha dejado sentir mucho más allá del campo de entrenamiento, con la Federación Portuguesa de Fútbol sufriendo un importante golpe en su presencia digital. Los informes indican que la cuenta oficial de Instagram de la selección nacional perdió más de un millón de seguidores en las 24 horas posteriores a la noticia de su marcha. El propio jugador echó más leña al fuego al dar «me gusta» a una publicación en redes sociales crítica con la forma en que la federación y el cuerpo técnico han gestionado su reciente participación.
En respuesta a la creciente reacción pública en contra, la federación emitió un breve comunicado en un intento de volver a centrar la atención en los asuntos futbolísticos. El organismo afirmó: «Toda la delegación sigue plenamente centrada en los próximos compromisos de la selección nacional y en alcanzar los objetivos definidos».
De cara a una resolución
Jesus, aunque en un primer momento se mostró hermético, ha reconocido que la situación requiere su atención. El seleccionador ha sido criticado por su gestión del mejor jugador de la historia del país, pero sigue insistiendo en que el estatus del delantero no está en entredicho. Jesus explicó recientemente: "No puedo ignorar el tema de Ronaldo. Cris es un símbolo de la selección portuguesa. Es un símbolo de Portugal. Que eso quede absolutamente claro. Después del partido, al responder a la pregunta, habrá mucho tiempo para hablar de eso".
Mientras el conflicto interno sigue generando titulares, el rendimiento de Portugal sobre el terreno de juego ha seguido siendo impresionante. Portugal lidera actualmente el Grupo A4 de la Liga de Naciones 2026-27 y mantiene su condición de invicta con victorias ante Gales, Noruega y Dinamarca.
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