El máximo goleador histórico de la selección de Argentina: ¿quién tomará el relevo tras Messi?

Lionel Messi puso fin a su trayectoria con la selección de Argentina la mañana del miércoles, ante Benín, después de dejar una huella histórica como el máximo goleador en la historia de la Albiceleste con 126 goles en 208 partidos, una cifra que parece inalcanzable para los jugadores que vengan por detrás.

Messi cerró su trayectoria internacional con un gol en el amistoso ante Benín, dentro de la ventana FIFA posterior al Mundial, para elevar su cuenta a 126 goles y distanciarse por 70 goles de su perseguidor más cercano, Gabriel Batistuta, autor de 56 goles en 78 partidos.

Batistuta mantiene el mejor promedio goleador entre los diez primeros, con 0,72 goles por partido, según el sitio del diario argentino La Nación.

De la generación actual, el único que permanece en la lista es Lautaro Martínez, que ocupa el tercer puesto entre los goleadores históricos de Argentina, con 42 goles en 86 partidos, igualado con Sergio Agüero, que anotó el mismo número de goles en 101 partidos.