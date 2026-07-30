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Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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El más longevo y el más influyente: ¿cómo devolvió Jaissle la gloria al Al-Ahly en 3 años?

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Al Ahli
M. Jaissle
1ª División
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Alemania

El entrenador alemán escribió una historia que no puede borrarse

3 años históricos vivieron los aficionados del Al-Ahli saudí junto a su entrenador alemán Matthias Jaissle, en los que saborearon unos sentimientos de alegría que no habían conocido a lo largo de toda su historia; sin embargo, ahora saborean el dolor de la despedida.

Informes de prensa habían confirmado que Jaissle presentó su dimisión como entrenador del Al-Ahli este jueves, con el fin de dirigir al Newcastle United durante la próxima temporada, en sustitución de su anterior técnico Eddie Howe.

  • Cifras destacadas

    Yaisle asumió el mando del Al-Ahli en el verano de 2023, como sucesor del sudafricano Pitso Mosimane, tras el regreso del equipo a la Roshn Saudi League después del ascenso desde la Yelo League de Primera División.

    Durante ese periodo, Yaisle dirigió al Al-Ahli en 138 partidos oficiales, con 92 victorias, un porcentaje del 66,6%, una cifra sumamente elevada, frente a 21 empates, mientras que cosechó la derrota en 25 encuentros.

    A lo largo de esos 138 partidos, los jugadores del Al-Ahli marcaron 307 goles, a un promedio de 2,2 goles por partido, un registro también muy alto, mientras que la portería del equipo recibió 149 goles, a un promedio ligeramente superior a un gol por partido.

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  • De Yelo a la cima de Asia

    Pero no se trata solo de números, pues estas cifras fueron simplemente una herramienta de la que se sirvió el técnico alemán para colocar al Al-Ahli no solo en la cima del fútbol saudí, sino también en la cima del continente asiático.

    Es cierto que el Al-Ahli no ganó la Liga con Jaissle, pero pasó de conseguir el tercer puesto sin una competencia real en su primera temporada, a lograr esa misma posición tras una feroz pugna con el Al-Hilal y el Al-Nassr la temporada pasada.

    El Al-Ahli tampoco ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, pero superó la desgracia de la eliminación en la ronda de los 32 en la primera temporada, que estuvo a punto de acabar con el propio Jaissle, hasta que alcanzó las semifinales de la pasada edición, de la que solo se despidió en los penaltis ante el Al-Hilal.

    En contraste, Jaissle llevó al Al-Ahli de regreso a los podios de coronación locales, con la Supercopa de Arabia Saudí 2025, que regresó tras una ausencia de 9 años, después de derrotar al Al-Qadsiah en semifinales y luego al Al-Nassr en la final.

    En cuanto al mayor logro de Jaissle, fue conducir al Al-Ahli a coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Élite de Asia por primera vez en su historia, en 2025, tras un difícil recorrido en el que apartó a su tradicional rival, el Al-Hilal, en las semifinales.

    Y el técnico alemán no se conformó con este logro, pues llevó al Al-Ahli a coronarse con el título de nuevo la temporada pasada, cosechando con él en dos ocasiones un título que nunca antes había conseguido a lo largo de su extensa historia.

  • La identidad del Al-Ahly: más que simples números

    Lo que Jaissle ha construido no llegó por mera casualidad, sino a través de un trabajo incansable con el que logró crear una identidad propia y definida para el Al-Ahli, que cualquiera que vea los partidos del equipo puede reconocer.

    El entrenador alemán construyó un equipo temible en la presión tras pérdida, hasta convertirse en una referencia a la que todos aluden a la hora de explicar cómo debe ejecutarse.

    Lo más hermoso de ello es que, a medida que los rivales fueron entendiendo ese método y trabajando sobre sus fisuras, Jaissle comenzó a introducir algunos ajustes para adaptarlo mejor a las circunstancias del equipo, especialmente la temporada pasada.

    Crear una identidad no es tarea sencilla, pero Jaissle tenía las claves de su éxito, y la primera de ellas era trabajar en la estabilidad del equipo, a partir de una plantilla determinada, sobre la que se producen cambios ligeros al inicio de cada temporada.

    A lo largo de sus tres temporadas con el Al-Ahli, Jaissle mantuvo a 5 jugadores extranjeros por encima de la edad permitida, que son Édouard Mendy, Roger Ibáñez, Merih Demiral, Franck Kessié y Riyad Mahrez.

    Es más, Jaissle afrontó su segunda temporada con el Al-Ahli con 7 jugadores extranjeros de la temporada anterior, tras la salida del extremo francés Allan Saint-Maximin y la incorporación del delantero inglés Ivan Toney, antes de la llegada del extremo brasileño Galeno a mitad de temporada.

    La tercera temporada de Jaissle también la afrontó el Al-Ahli con 7 jugadores extranjeros de la temporada anterior, tras la salida del centrocampista español Gabri Veiga y la incorporación del francés Enzo Millot en su lugar.

    Esta estabilidad que Jaissle construyó en el Al-Ahli ayudó a formar una identidad clara para el equipo, algo que se reflejó en los niveles que ofreció, los resultados que consiguió y los títulos que sumó a sus vitrinas.

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  • El más longevo en la historia del Al Ahly

    Y no cabe duda de que estos logros llevaron a la directiva del Al-Ahli a respaldar y apoyar a Jaissle, después de haber estado cerca de destituirlo a mitad de la temporada 2024-2025, lo que le convirtió en el entrenador con mayor longevidad en la historia del "Raqi".

    Según el diario saudí "Al-Riyadiah", Jaissle es el entrenador que más tiempo ha permanecido en el banquillo del Al-Ahli en una única etapa a lo largo de la historia, con 1.098 días, entre 2023 y 2026.

    El técnico alemán superó a su homólogo suizo Christian Gross, que dirigió al Al-Ahli entre 2014 y 2016, durante 730 días, y con quien también conquistó 3 títulos: la Liga, la Copa del Rey y la Copa del Príncipe Heredero.

    En cuanto al tercer puesto, correspondió al checo Karel Jarolím, que dirigió al Al-Ahli entre los años 2011 y 2013, a lo largo de 574 días, durante los cuales solo conquistó un único título: la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas.

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