Lo que Jaissle ha construido no llegó por mera casualidad, sino a través de un trabajo incansable con el que logró crear una identidad propia y definida para el Al-Ahli, que cualquiera que vea los partidos del equipo puede reconocer.
El entrenador alemán construyó un equipo temible en la presión tras pérdida, hasta convertirse en una referencia a la que todos aluden a la hora de explicar cómo debe ejecutarse.
Lo más hermoso de ello es que, a medida que los rivales fueron entendiendo ese método y trabajando sobre sus fisuras, Jaissle comenzó a introducir algunos ajustes para adaptarlo mejor a las circunstancias del equipo, especialmente la temporada pasada.
Crear una identidad no es tarea sencilla, pero Jaissle tenía las claves de su éxito, y la primera de ellas era trabajar en la estabilidad del equipo, a partir de una plantilla determinada, sobre la que se producen cambios ligeros al inicio de cada temporada.
A lo largo de sus tres temporadas con el Al-Ahli, Jaissle mantuvo a 5 jugadores extranjeros por encima de la edad permitida, que son Édouard Mendy, Roger Ibáñez, Merih Demiral, Franck Kessié y Riyad Mahrez.
Es más, Jaissle afrontó su segunda temporada con el Al-Ahli con 7 jugadores extranjeros de la temporada anterior, tras la salida del extremo francés Allan Saint-Maximin y la incorporación del delantero inglés Ivan Toney, antes de la llegada del extremo brasileño Galeno a mitad de temporada.
La tercera temporada de Jaissle también la afrontó el Al-Ahli con 7 jugadores extranjeros de la temporada anterior, tras la salida del centrocampista español Gabri Veiga y la incorporación del francés Enzo Millot en su lugar.
Esta estabilidad que Jaissle construyó en el Al-Ahli ayudó a formar una identidad clara para el equipo, algo que se reflejó en los niveles que ofreció, los resultados que consiguió y los títulos que sumó a sus vitrinas.