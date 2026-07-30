Pero no se trata solo de números, pues estas cifras fueron simplemente una herramienta de la que se sirvió el técnico alemán para colocar al Al-Ahli no solo en la cima del fútbol saudí, sino también en la cima del continente asiático.

Es cierto que el Al-Ahli no ganó la Liga con Jaissle, pero pasó de conseguir el tercer puesto sin una competencia real en su primera temporada, a lograr esa misma posición tras una feroz pugna con el Al-Hilal y el Al-Nassr la temporada pasada.

El Al-Ahli tampoco ganó la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, pero superó la desgracia de la eliminación en la ronda de los 32 en la primera temporada, que estuvo a punto de acabar con el propio Jaissle, hasta que alcanzó las semifinales de la pasada edición, de la que solo se despidió en los penaltis ante el Al-Hilal.

En contraste, Jaissle llevó al Al-Ahli de regreso a los podios de coronación locales, con la Supercopa de Arabia Saudí 2025, que regresó tras una ausencia de 9 años, después de derrotar al Al-Qadsiah en semifinales y luego al Al-Nassr en la final.

En cuanto al mayor logro de Jaissle, fue conducir al Al-Ahli a coronarse campeón de la Liga de Campeones de la Élite de Asia por primera vez en su historia, en 2025, tras un difícil recorrido en el que apartó a su tradicional rival, el Al-Hilal, en las semifinales.

Y el técnico alemán no se conformó con este logro, pues llevó al Al-Ahli a coronarse con el título de nuevo la temporada pasada, cosechando con él en dos ocasiones un título que nunca antes había conseguido a lo largo de su extensa historia.