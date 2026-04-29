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Donny Afroni

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El Marsella fija el precio de Mason Greenwood ante el interés de la Juventus, lo que daría un respiro económico al Manchester United

M. Greenwood
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Según se informa, la Juventus está dispuesta a dar un paso adelante en su interés de larga data por Mason Greenwood, en su intento por renovar sus opciones ofensivas de cara a la próxima temporada, ahora que el Marsella ha fijado el precio de venta del exdelantero del Manchester United. Greenwood ha cuajado otra temporada prolífica con el gigante de la Ligue 1, pero su futuro depende de si el equipo se clasifica para la Liga de Campeones.

  • La Juventus lidera la carrera por Greenwood

    La Juventus prepara una oferta para fichar a Greenwood este verano, aprovechando la incertidumbre financiera del Marsella. El club italiano sigue interesado en el jugador de 24 años y ve en este mercado la oportunidad ideal para llevarlo a Turín.

    Según La Gazzetta dello Sport, los bianconeri están dispuestos a poner a prueba la determinación del Marsella. Greenwood es clave en el Velódromo de Orange, pero la oportunidad de fichar por uno de los clubes más laureados de Europa en la Serie A podría ser irrechazable si ambos clubes acuerdan el precio.

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    El dilema del Marsella en la Liga de Campeones

    La capacidad del Marsella para retener a su estrella depende en gran medida de su posición final en la liga. Actualmente es sexto de la Ligue 1 con 53 puntos, a cuatro del Lyon y del Lille en la lucha por la Liga de Campeones. Quedarse fuera de los cuatro primeros abriría un gran agujero en su presupuesto.

    Sin esos ingresos, el club podría verse obligado a vender a Greenwood para equilibrar sus cuentas. Se rumorea que el precio mínimo fijado es de 43 millones de euros, cifra que, según el Marsella, refleja sus 25 goles y 10 asistencias en 42 partidos esta temporada.

  • Tácticas de negociación y posibles contrapartidas

    La Juventus busca reducir el coste del traspaso. La relación entre ambos clubes es buena, especialmente tras la cesión de Timothy Weah al Marsella el pasado verano. Para acercar posturas sobre Greenwood, la Juve podría incluir jugadores en la operación. Uno de los nombres es Edon Zhegrova, que no ha brillado este curso, pero sigue gustando al equipo francés.

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    Los intereses económicos del Manchester United

    Aunque los rumores sobre el traspaso se centran en Francia e Italia, el Manchester United sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. El equipo de la Premier League traspasó a Greenwood al Marsella en julio de 2024 por 30 millones de libras, pero se aseguró de incluir en el acuerdo una importante cláusula de participación en caso de que volviera a cambiar de equipo.

    Si la Juventus paga lo que pide el Marsella, el United recibirá un porcentaje importante. Ese ingreso extra reforzará su presupuesto de fichajes de verano, clave para volver a la Liga de Campeones.