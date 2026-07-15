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El Marsella explica en un comunicado oficial su decisión de autorizar el traspaso de Mason Greenwood al Fenerbahçe
El Marsella explica la marcha de Greenwood
El Marsella ha anunciado oficialmente el traspaso definitivo de Greenwood al Fenerbache. El delantero de 24 años llega a Estambul tras dos temporadas en el sur de Francia. El club explicó que la salida fue de mutuo acuerdo tras una campaña muy productiva.
El club de la Ligue 1 lo agradeció en un comunicado: «El Olympique de Marsella anuncia el traspaso de Mason Greenwood al Fenerbache. Fichado en verano de 2024, vistió la camiseta del Marsella durante dos temporadas. Tras una conversación conjunta, ambas partes acordaron poner fin a su colaboración. El club le agradece su compromiso y le desea mucho éxito en su futura carrera».
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Estadísticas de rendimiento en el campo
Greenwood mantuvo un alto nivel de gol. En su primera temporada con el Marsella marcó 22 tantos y dio seis asistencias en 36 partidos, y el club acabó segundo y se clasificó para la Liga de Campeones. En la 2025-26 fue aún más prolífico: 26 goles y 11 asistencias en 45 encuentros.
Su calidad técnica lo consolidó como una de las figuras de la Ligue 1 y le llevó a ser finalista al premio al Mejor Jugador de la UNFP. Pese a los roces disciplinarios y a la tensión con el director deportivo, Medhi Benatia, su impacto en el campo era innegable. Así, el Marsella decidió traspasarlo en su momento de mayor valor de mercado.
Tensión en la pugna por su fichaje
El fichaje de Greenwood por el Atlético de Madrid se frustró por falta de comunicación con su entorno.
Fenerbahçe aprovechó el colapso para cerrar el fichaje. El club turco pagará al Marsella 39 millones de euros en tres años, una fuerte inversión con la que busca recuperar el dominio doméstico.
- AFP
Nuevos comienzos en Estambul
Greenwood ha firmado un contrato de cuatro años con el Fenerbahçe y se espera que sea el eje de su ataque. El delantero mostró su entusiasmo por el fichaje y destacó la importancia de su nuevo club. En un mensajede vídeo a la afición turca, afirmó que no lo dudó cuando recibió la oferta de la Super Lig.
«No lo pensé dos veces cuando se interesaron por mí», declaró a su llegada. «Es el club más grande de Turquía y estoy deseando empezar». Tras triunfar en España con el Getafe y en Francia con el Marsella, Greenwood busca ahora mantener su racha goleadora en una de las ligas más apasionadas de Europa.
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