El Manchester United y el Liverpool conocen la cifra de traspaso de Adam Wharton, por la que el Crystal Palace «se la quitaría de las manos», según predice el exdelantero de los Eagles sobre el futuro de la estrella inglesa

Aunque se muestra confiado en cuanto a los planes inmediatos de Wharton, Morrison reconoce que todo jugador tiene un precio. Si equipos como el United o el Liverpool realmente quisieran cerrar el trato, estarían dispuestos a rascarse el bolsillo.

Al ser preguntado por las cifras que podrían tentar al Palace a sentarse a la mesa de negociaciones, Morrison dijo: «Sí, 60 o 70 millones de libras; si alguien quisiera pagar 80 millones, creo que se lo quedarían sin pensárselo dos veces. Pero sí, sin duda al menos entre 60 y 70 millones de libras.

«Si nos fijamos en lo joven que es y en el talento que tiene, y en los clubes que llamarán a su puerta, entonces el Palace tiene razón al pedir entre 60 y 70 millones de libras. Es un buen dinero por otro jugador que han formado. Es un jugador de primer nivel. Ojalá llegue a la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, porque entonces su precio subiría aún más.

«Pero sí, tiene todas las cualidades y llegará un momento en el que tendrá que irse a uno de los cuatro o cinco mejores equipos, o quizá irse a jugar a Europa, porque hay que seguir

mejorando como jugador.

«Pero por ahora lo está haciendo bien en el Palace y está aprendiendo mucho. Para esa siguiente etapa —estará listo— y podría ser en verano, pero creo que quizá otra temporada más y entonces podrá marcharse. Todavía es joven».