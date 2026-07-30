El Manchester United expresó su gratitud al defensa saliente a través de un emotivo comunicado oficial, en el que destacó su dedicación durante su estancia de más de una década en la base de entrenamiento del club en Carrington. Después de demostrar su valía en varias categorías inferiores, el recorrido de Fredricson con la famosa camiseta roja llegó a su fin tras varias apariciones con el primer equipo a las órdenes del entrenador Ruben Amorim.

En su comunicado, el United declaró: "Aficionado de toda la vida del United y originario del sur de Mánchester, trabajó con diligencia mientras progresaba con orgullo en nuestro mundialmente famoso sistema de cantera. El defensa debutó con el primer equipo contra el Wolverhampton Wanderers el 20 de abril de 2025 y posteriormente sumó más apariciones contra el Brentford, el Grimsby Town y el Newcastle United.

"Tras incorporarse al club en la categoría sub-9, Tyler ha sido un modelo de profesionalidad durante toda su etapa en el club y un miembro muy querido de nuestros equipos de la Academia. Su lugar en los libros de historia del United también está asegurado como ganador del prestigioso premio Denzil Haroun al Jugador del Año del equipo reserva en 2025.

"Todos en el United agradecen a Tyler todos sus esfuerzos durante su etapa en el club y le deseamos lo mejor para el próximo capítulo de su carrera".