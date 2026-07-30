Getty/GOAL
Traducido por
El Manchester United vende a un defensa inglés a un club suizo propiedad de INEOS
Una sorprendente salida definitiva de Old Trafford
El United ha sancionado oficialmente la venta definitiva de Fredricson al Lausanne-Sport, poniendo fin a la larga vinculación del defensa con el club de su infancia. El jugador de 21 años, natural del sur de Manchester y que ha formado parte de la estructura del United desde la categoría sub-9, pone rumbo a Suiza en una operación que ha pillado por sorpresa a muchos aficionados.
El movimiento incluye un importante trasfondo relacionado con la jerarquía del club, ya que el Lausanne-Sport también es propiedad de INEOS. Esta estructura de propiedad compartida entre el gigante de la Premier League y el equipo de la Superliga suiza podría agilizar potencialmente cualquier negociación futura si el Manchester United decide repescar al defensa y devolverlo a Manchester.
- AFP
Un emotivo homenaje a un talento de la casa
El Manchester United expresó su gratitud al defensa saliente a través de un emotivo comunicado oficial, en el que destacó su dedicación durante su estancia de más de una década en la base de entrenamiento del club en Carrington. Después de demostrar su valía en varias categorías inferiores, el recorrido de Fredricson con la famosa camiseta roja llegó a su fin tras varias apariciones con el primer equipo a las órdenes del entrenador Ruben Amorim.
En su comunicado, el United declaró: "Aficionado de toda la vida del United y originario del sur de Mánchester, trabajó con diligencia mientras progresaba con orgullo en nuestro mundialmente famoso sistema de cantera. El defensa debutó con el primer equipo contra el Wolverhampton Wanderers el 20 de abril de 2025 y posteriormente sumó más apariciones contra el Brentford, el Grimsby Town y el Newcastle United.
"Tras incorporarse al club en la categoría sub-9, Tyler ha sido un modelo de profesionalidad durante toda su etapa en el club y un miembro muy querido de nuestros equipos de la Academia. Su lugar en los libros de historia del United también está asegurado como ganador del prestigioso premio Denzil Haroun al Jugador del Año del equipo reserva en 2025.
"Todos en el United agradecen a Tyler todos sus esfuerzos durante su etapa en el club y le deseamos lo mejor para el próximo capítulo de su carrera".
Cumplir el sueño del primer equipo
Fredricson sí logró cumplir el sueño de todo jugador de la cantera al hacerse un hueco en la dinámica del primer equipo. Se marcha con cuatro apariciones con el primer equipo en su haber, después de haber debutado como titular en la derrota por 1-0 a domicilio ante el Wolves en 2024-25. Dos semanas después, lo siguió con otra aparición en la derrota por 4-3 en casa del Brentford.
Más allá de sus titularidades, el defensa fue una presencia habitual en la órbita del primer equipo durante varias crisis de lesiones. Fue incluido en el banquillo en un puñado de ocasiones más, adquiriendo una valiosa experiencia bajo los focos de la Premier League. Su salida sigue la tendencia de United de facilitar movimientos para jóvenes talentosos que pueden encontrar su camino hacia el once inicial bloqueado por estrellas internacionales.
- Getty Images Sport
El comienzo de un nuevo capítulo en Suiza
Fredricson llega al Lausanne-Sport en un periodo de transición para el club suizo, que está deseando escalar posiciones en la tabla tras un rendimiento discreto la temporada pasada. Bajo las órdenes de Luka Elsner, que tomó las riendas en julio, el equipo busca integrar talentos jóvenes y técnicos capaces de sacar el balón jugado desde atrás.
Aunque el traspaso pone fin a su presencia diaria en Carrington, la conexión entre ambos clubes garantiza que los ojeadores del United probablemente seguirán de cerca su progresión en el Stade de la Tuiliere.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias