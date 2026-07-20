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El Manchester United supera al Arsenal en la lucha por fichar al centrocampista francés, quien quiere jugar en la Premier League
Los Red Devils se adelantan al Arsenal en la puja por Koné
El United lidera la carrera por Kone, centrocampista de 25 años que interesa a varios clubes de la Premier. Old Trafford lo considera prioritario para reforzar el medio campo de cara al Mundial 2026.
Según L’Equipe, el Arsenal sigue interesado tras meses vinculado al jugador, pero los Red Devils llevan la delantera en las negociaciones. Para el club de Old Trafford es una prioridad y él está abierto a fichar en el norte de Inglaterra.
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Jugador que busca fichar por un gran club europeo consolidado
Kone vive un momento clave en su carrera tras dos temporadas en la Roma. Jugó 82 partidos y ayudó al tercer puesto del equipo con 73 puntos.
La Premier League le atrae, pues ve a Inglaterra como su destino ideal. Aunque el Inter lo sigue desde hace tiempo, el poderío económico y el prestigio de la liga inglesa parecen haberle hecho cambiar de opinión.
El United no tiene prisa por cerrar el acuerdo
Como otros clubes en un mercado de fichajes veraniego ralentizado por el Mundial, el United prefiere ir despacio con este traspaso para no pagar de más por el internacional francés.
Kone figura alto en la lista de mediocampistas que evalúa el United, y el jugador vería con buenos ojos recalar en el noroeste de Inglaterra. Aun así, no hay garantías de que su futuro se resuelva pronto.
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Gran interés en toda la Premier League
United y los Gunners son los más mencionados en la carrera por fichar a Koné, pero no son los únicos. Otros dos clubes de la Premier, aún anónimos, también lo siguen de cerca. Su valor ha subido tras jugar 19 partidos con Francia y brillar en el Mundial.
Tras la derrota 2-0 ante España en semifinales, el centrocampista mostró su emoción, imagen que quedó grabada en el torneo. Después de reflexionar, Kone se centra ahora en su futuro profesional.
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