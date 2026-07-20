El United lidera la carrera por Kone, centrocampista de 25 años que interesa a varios clubes de la Premier. Old Trafford lo considera prioritario para reforzar el medio campo de cara al Mundial 2026.

Según L’Equipe, el Arsenal sigue interesado tras meses vinculado al jugador, pero los Red Devils llevan la delantera en las negociaciones. Para el club de Old Trafford es una prioridad y él está abierto a fichar en el norte de Inglaterra.



