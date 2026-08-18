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El Manchester United sufre un revés en el mercado de fichajes, ya que el centrocampista del Barcelona Gavi rechaza un traslado a la Premier League
El United sufre un importante revés en el centro del campo
Según un informe del Mirror, el Manchester United ha sufrido un importante revés después de que Gavi rechazara un posible traspaso a la Premier League. El entrenador del United, Michael Carrick, había señalado al jugador de 22 años para reforzar sus opciones en el centro del campo de cara a la nueva temporada, y, según se informa, el club estaba dispuesto a satisfacer un precio de salida de 35 millones de libras.
Sin embargo, Gavi ha dejado claro que no tiene absolutamente ninguna intención de salir del Barcelona. Este rechazo aumenta la frustración de los aficionados del United, que han visto a su club gastar un total de 85 millones de libras en Youri Tielemans y Andrey Santos. El conjunto inglés debe ahora buscar en otro sitio a un tercer centrocampista antes de que se cierre el mercado.
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La confianza de Flick, clave para que se quede en el Barcelona
Gavi se siente completamente como en casa en España, después de haberse incorporado al Barcelona a los 11 años y de haber disputado 119 partidos de Liga desde su debut en 2021. El centrocampista levantó recientemente la Copa del Mundo con España, aunque vio desde el banquillo, sin jugar, la victoria por 1-0 ante Argentina en la final en Nueva York.
A pesar de la reciente llegada de Rodri al Camp Nou, en el Barcelona consideran a Gavi una pieza fundamental de su proyecto deportivo bajo las órdenes de Hansi Flick. El técnico alemán ha sido clave para ayudar al centrocampista a recuperar la confianza después de que una grave lesión de rodilla le mantuviera cinco meses de baja la pasada temporada, y el jugador está deseando acabar luciendo el brazalete de capitán.
Gavi habla sobre las dificultades con las lesiones
Al hablar de su recuperación y de su fuerte vínculo con Flick, Gavi destacó la resiliencia mental necesaria para volver al máximo nivel. «He sufrido mucho, por desgracia, en estos dos últimos años. Es fútbol», explicó Gavi. «Fueron lesiones graves y tienes que ser mentalmente fuerte, y yo lo he sido. Es uno de mis puntos fuertes. Estoy a este nivel por la mentalidad que tengo. No es fácil jugar a este ritmo viniendo de dos lesiones graves. Lo he hecho y estoy orgulloso. Por suerte, el entrenador confía mucho en mí. Es como un padre para mí. Le estoy muy agradecido. No es fácil volver a jugar después de esta lesión. Conoce mi talento y mi mentalidad y sabe que eso es importante para el equipo. Confía ciegamente en mí».
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¿Qué será lo próximo para Gavi y el United?
De cara al futuro, el Barcelona tiene previsto abrir negociaciones en los próximos meses para un nuevo contrato de Gavi con el fin de reforzar su estatus, pese a que su actual acuerdo se extiende hasta 2030.
Mientras tanto, el United y Carrick deben cambiar rápidamente hacia objetivos alternativos para el centro del campo a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes. También se espera que el conjunto inglés priorice el fichaje de un nuevo lateral izquierdo para completar sus operaciones del verano.
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