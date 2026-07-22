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Khaled Mahmoud

Traducido por

El Manchester United sigue interesado en Aurélien Tchouameni y ha hecho una nueva oferta al Real Madrid por el centrocampista

A. Tchouameni
Manchester United
Real Madrid
Premier League
Primera División

El Manchester United no renuncia a Aurelien Tchouameni y ha vuelto a intentar fichar al mediocampista del Real Madrid. A pesar de su creciente importancia en la capital española, los «Diablos Rojos» quieren llevarlo a la Premier League para renovar su mediocampo.

  • Los Red Devils tienen en el punto de mira a una estrella del Real Madrid

    El United no renuncia a fichar a Tchouameni y, según informes, ha vuelto a contactar con el Real Madrid. El club inglés sigue interesado en el centrocampista de 26 años pese a su posible continuidad en el Bernabéu. Los responsables de Old Trafford han consultado las condiciones para traer al exjugador del Mónaco a Inglaterra.

    El interés no es nuevo: lo siguen desde su etapa en la Ligue 1, pero ahora urge encontrar un sucesor para Casemiro, recién fichado por el Inter de Miami. Según The Sun, el United cree que el francés tiene el perfil ideal para reforzar su mediocampo, aportando la presencia física y la calidad técnica que ahora mismo le faltan en la posición de mediocampista defensivo.


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    La situación contractual complica las cosas.

    El United aún tiene esperanzas, pero la situación se complica: Tchouameni habría comprometido su futuro con el Real Madrid. Aunque aún no hay anuncio oficial, se da por hecho que el centrocampista ha renovado hasta 2031, según Mundo Deportivo. Ese compromiso a largo plazo buscaba alejar a los pretendientes de la Premier, pero el United parece dispuesto a poner a prueba la determinación del Real Madrid.

    El interés del United se reavivó cuando surgieron dudas sobre su futuro tras una crisis reciente en el club. El incidente, un altercado físico con Federico Valverde en mayo que dejó al uruguayo hospitalizado por lesiones faciales, desencadenó un procedimiento disciplinario interno y rumores de traspaso. Ambos jugadores aclararon la situación, lo que llevó al club a frenar las especulaciones renovando al francés hasta 2031.

  • El factor Mourinho y la dinámica del equipo

    La dinámica interna del Madrid también es clave en esta historia en desarrollo. Según las informaciones, Mourinho considera al internacional francés un pilar de su esquema táctico y, gracias a esa confianza, el club renovó su contrato. El técnico siempre ha valorado a los centrocampistas defensivos potentes e inteligentes, y ve a Tchouameni como el punto «fijo» en torno al cual gira el equipo.

    Llegó en verano de 2022 por 80 millones de euros y, desde entonces, ha conquistado Liga y Champions. La temporada pasada jugó 49 partidos, marcó dos goles y dio dos asistencias.

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    La reconstrucción del centro del campo del Manchester United

    El interés por Tchouameni refleja la urgente necesidad del Manchester United de revitalizar su mediocampo. Los «Diablos Rojos» ya ficharon este verano a Andrey Santos (del Chelsea) y a Youri Tielemans (del Aston Villa). Pese a ello, y de cara a su regreso a la Liga de Campeones, el United quiere seguir reforzando la plantilla para competir al máximo nivel.

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