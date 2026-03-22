Getty
Traducido por
El Manchester United SÍ se reunió con el agente de Bruno Guimarães, a medida que sale a la luz la verdad sobre el interés por fichar al jugador estrella del Newcastle
Se intensifica la búsqueda del sucesor de Casemiro
Sustituir a un jugador de la talla de Casemiro no es tarea fácil, pero el equipo de fichajes del United ha elaborado una lista específica de perfiles que podrían igualar su impacto. Guimaraes encabeza esta lista porque su incorporación sería fluida, ya que se ha consolidado como uno de los centrocampistas más dominantes de la división desde que llegó al Newcastle. La decisión de fichar al brasileño llega en un momento de incertidumbre para el Newcastle, que podría tener dificultades para retener a sus estrellas si no consigue clasificarse para las competiciones europeas.
- (C)Getty Images
Los Red Devils inician las negociaciones por la estrella del Newcastle
UOL informa de que se ha celebrado una reunión entre los representantes del United y Guimaraes para evaluar la viabilidad de un acuerdo, y el especialista en fichajes Fabrizio Romano respalda esta información. Guimaraes se considera el fichaje ideal, ya que cuenta con el perfil específico que busca la directiva. También hay un aliciente económico para los Red Devils. A pesar de su importancia para los Magpies, se cree que una cantidad en torno a los 60 millones de libras (80 millones de dólares) podría ser suficiente para hacerse con sus servicios. Se considera un precio muy asequible para un jugador de su calibre, sobre todo teniendo en cuenta que el Newcastle podría necesitar equilibrar sus cuentas.
La visita al St James Park podría incluir a Tonali
Curiosamente, Guimaraes no es el único jugador del Newcastle que está actualmente en el punto de mira del Old Trafford. El United también sigue de cerca al internacional italiano Sandro Tonali, quien podría verse tentado a abandonar Tyneside si el rendimiento de los Magpies sigue siendo irregular. Según se informa, Tonali alberga la ambición de jugar en competiciones europeas, algo que parece cada vez más improbable en St James' Park esta temporada. El Newcastle ocupa actualmente el noveno puesto en la tabla de la Premier League, a una distancia considerable de los puestos europeos. Su situación no mejoró tras la dura derrota por 7-2 a manos del Barcelona en la Liga de Campeones, un resultado que ha puesto en duda el proyecto a largo plazo en el noreste. Si el Newcastle no logra clasificarse para la Europa League o la Liga de Campeones, los Red Devils podrían encontrarse en posición de atraer a Guimaraes o a Tonali a Manchester.
- Getty Images
Otras opciones en la lista de candidatos de Old Trafford
Aunque Guimaraes sigue siendo el objetivo principal, el United ha identificado otras opciones de contingencia para asegurarse de no quedarse sin efectivos. Elliot Anderson, del Nottingham Forest, se ha convertido en un candidato serio tras su impresionante rendimiento a las órdenes de Thomas Tuchel en la selección inglesa. A pesar de las dificultades del Forest, que se encuentra en la parte baja de la tabla, cada vez se considera más al jugador de 23 años como alguien que ha superado el nivel de su actual equipo, aunque el Manchester City es el favorito para ficharlo.
Anuncios