El Manchester United se suma a la puja por un centrocampista de la Championship que parece «seguro que se marchará» este verano

El Manchester United competirá con otros clubes de la Premier League por fichar a Hackney. Según The Northern Echo, Carrick, quien dirige al Hackney desde hace tres temporadas, impulsó la operación al elogiar al joven en las reuniones de fin de temporada en Old Trafford.

Hackney, pieza clave en el centro del campo del Middlesbrough las últimas tres temporadas, podría dar el salto a la Premier League. La posibilidad de volver a trabajar con Carrick refuerza las opciones del United, cuyo interés crece de cara al mercado de verano.