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El Manchester United se enfrenta a una nueva pugna con el Manchester City en la carrera por Sandro Tonali, valorada en 100 millones de libras
Los Red Devils consideran a Tonali su prioridad para el centro del campo
Ahora que el veterano brasileño Casemiro está a punto de abandonar Old Trafford para iniciar una nueva etapa en la MLS, los Red Devils han identificado al exjugador del AC Milan como el candidato ideal para liderar su mediocampo en el futuro, según Matte Moretto. Tonali ha llamado la atención de la directiva del United, que busca un perfil que combine capacidad defensiva con una distribución técnica de primer nivel. Podría convertirse en uno de los fichajes más caros del mercado.
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Guardiola y el Manchester City, listos para dar el salto
Sin embargo, la pugna por Tonali no es una carrera en solitario, ya que el City también está siguiendo de cerca al jugador de 25 años. Es sabido que Pep Guardiola es un admirador de la flexibilidad táctica italiana, y Tonali encaja a la perfección en los requisitos de un City que busca constantemente evolucionar su planteamiento táctico.
La valoración de 100 millones de libras y el interés de la Serie A
Conseguir el fichaje de Tonali no será barato, ya que el Newcastle no tiene intención de dejar marchar a su jugador estrella sin oponer resistencia; según algunas informaciones, el club podría llegar a pedir hasta 100 millones de libras (133 millones de dólares). Este elevado precio de venta pretende reflejar su estatus como uno de los centrocampistas más completos del fútbol europeo actual. Es probable que este precio desorbitado haya acabado con las esperanzas de varios clubes de la Serie A que soñaban con traer de vuelta al centrocampista a Italia. La Juventus, en particular, lleva mucho tiempo siguiendo a Tonali y lo ha considerado un objetivo prioritario durante años.
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El acuerdo de salida del Newcastle
A pesar de la elevada valoración, una posible salida podría verse facilitada por un «acuerdo de caballeros» entre Tonali y el Newcastle. Informes previos procedentes de Inglaterra apuntan a la existencia de un pacto según el cual el club estaría dispuesto a negociar una salida si el equipo de Eddie Howe no logra clasificarse para las competiciones europeas la próxima temporada. Este acuerdo supone un importante impulso para equipos como el United y el City en las negociaciones.