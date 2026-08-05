Getty
Traducido por
El Manchester United se dispone a dar salida a un TERCER portero, ya que Altay Bayindir acepta una cesión al Celta de Vigo con una opción de compra de 4 millones de euros
Bayindir pone rumbo a La Liga en busca de un nuevo comienzo
La frustrante etapa de Bayindir en el United se acerca a su final, ya que el jugador de 28 años se prepara para marcharse cedido una temporada al Celta de Vigo. El acuerdo supone un cambio significativo en la jerarquía de la portería del club, con el conjunto español dispuesto a asumir íntegramente el salario del jugador e incluir bonus vinculados al rendimiento.
El experto en fichajes Fabrizio Romano ya ha dado al acuerdo su famosa confirmación de «here we go», al señalar que el Manchester United ha autorizado al jugador a viajar para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato. El movimiento llega después de una campaña difícil para el ex del Fenerbahce, que inicialmente se incorporó al Manchester United por 4,3 millones de libras hace tres años como el primer fichaje turco de la historia del club.
- Getty Images Sport
Carrick reorganiza la portería del United
La salida de Bayindir se veía venir después de perder su sitio en el once inicial en favor de Senne Lammens. Aunque Bayindir había sido brevemente la opción principal cuando el exentrenador Ruben Amorim apartó a Andre Onana de sus planes, una serie de actuaciones irregulares hizo que fuera relegado tras una derrota ante el Arsenal.
Ahora, bajo las órdenes de Michael Carrick, el United se ha mostrado activo este verano en la reconfiguración de sus opciones bajo palos, incorporando a Karl Darlow como agente libre procedente del Leeds United para aportar competencia veterana. Este fichaje, combinado con la continuidad de Tom Heaton como una fiable tercera opción, hacía inevitable la salida de Bayindir.
Triple salida mientras Vitek se acerca a un traspaso al Boro
Bayindir no es el único portero que se dirige hacia la puerta de salida mientras el United sigue aligerando su plantilla. El joven prometedor Radek Vitek también está a punto de marcharse, con el Middlesbrough en conversaciones avanzadas para fichar al guardameta checo a título permanente. Vitek se quedó de forma llamativa en el banquillo durante el reciente amistoso de pretemporada del United contra el Atlético de Madrid, una clara señal de que su futuro está lejos de Old Trafford.
Según se informa, la operación por Vitek está valorada en un paquete total de 14 millones de libras, con el United manteniendo un control significativo sobre el futuro del jugador mediante una cláusula del 35 % de una futura venta y una opción de recompra. Vitek impresionó durante una productiva cesión en el Bristol City la pasada temporada y se ha mostrado tajante sobre su necesidad de jugar cada semana.
Completando el trío de guardametas que salen está Onana, que regresó al Trabzonspor con una cesión por una temporada tras pasar la campaña anterior con el conjunto turco.
- Getty
Los detalles financieros y la estrategia de fichajes del United
La estructura financiera de la salida de Bayindir incluye una opción de compra de 4 millones de euros para el Celta de Vigo, que sigue sujeta a cambios en función de sus apariciones en España. Al desprenderse de su salario y asegurarse una posible cantidad por el traspaso, el United está haciendo hueco para más refuerzos en otras posiciones prioritarias. El club sigue interesado en incorporar a un tercer centrocampista, un lateral izquierdo y un extremo izquierdo antes de que el mercado de fichajes cierre a finales de agosto.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias