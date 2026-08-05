La frustrante etapa de Bayindir en el United se acerca a su final, ya que el jugador de 28 años se prepara para marcharse cedido una temporada al Celta de Vigo. El acuerdo supone un cambio significativo en la jerarquía de la portería del club, con el conjunto español dispuesto a asumir íntegramente el salario del jugador e incluir bonus vinculados al rendimiento.

El experto en fichajes Fabrizio Romano ya ha dado al acuerdo su famosa confirmación de «here we go», al señalar que el Manchester United ha autorizado al jugador a viajar para pasar el reconocimiento médico y firmar el contrato. El movimiento llega después de una campaña difícil para el ex del Fenerbahce, que inicialmente se incorporó al Manchester United por 4,3 millones de libras hace tres años como el primer fichaje turco de la historia del club.



