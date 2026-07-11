El Manchester United sabe que el francés Manu Kone cuesta más de 45 millones de libras, así que busca otro objetivo tras renunciar a fichar a Ederson, del Atalanta

La repentina retirada del United de la puja por Ederson sorprendió en Italia, pues desde junio se habían acordado las condiciones personales y una base de 40,5 millones de euros (34,4 millones de libras), más 4,5 millones (3,8 millones de libras) en complementos.

Sky Sport Italia y Fabrizio Romano aseguran que el club se retiró tras pedir pruebas médicas extra. Sin embargo, el Atalanta cree que el fracaso se debió a un cambio de opinión del equipo de la Premier, no a problemas físicos del centrocampista, quien fue convocado con Brasil para el Mundial.