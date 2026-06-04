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El Manchester United renueva al veterano jugador, con lo que los «Diablos Rojos» conservan a un «líder importante» en el vestuario de Michael Carrick
Una pieza clave del vestuario
El United ha asegurado el futuro de Heaton, de 40 años, al extender su contrato un año más. El veterano portero, formado en la cantera, seguirá siendo clave en Carrington.
Valorado por su influencia, actúa como puente entre el cuerpo técnico y la plantilla. Desde su regreso en 2021 ha ganado la Carabao Cup y se ha vuelto indispensable en el vestuario, aportando el liderazgo necesario para mantener el alto nivel del grupo.
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Wilcox elogia la profesionalidad de Heaton
El director deportivo del United, Jason Wilcox, destacó el valor que Heaton aporta a los Red Devils fuera del terreno de juego. Aunque no es el portero titular —ha jugado solo tres partidos: dos en la Carabao Cup 2022-23 y uno en la Liga de Campeones 2021-22—, su labor en los entrenamientos y su rol de mentor han sido clave para el club.
«Estamos encantados de que Tom continúe un año más. Todos valoramos su liderazgo y profesionalidad», declaró Wilcox. «Ha sido clave en el crecimiento de Senne Lammens en su primera temporada en la Premier; su dedicación y mentalidad marcan un gran ejemplo para nuestros porteros».
Un hito destacado en su carrera
Con esta renovación, Heaton afrontará su 21.ª temporada como profesional. Su trayectoria ha dado una vuelta completa: se marchó joven del United, creció en Cardiff City y Bristol City, se consolidó en Burnley y Aston Villa, y ahora regresa al Teatro de los Sueños.
Heaton se mostró orgulloso de prolongar su carrera en el club y declaró: «Es un gran honor seguir representando al Manchester United. Se nota la determinación de todos por seguir luchando por el éxito. Estoy ilusionado por aportar mi granito de arena y ayudar al equipo a pelear por los mayores honores».
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Marcando la pauta en Mánchester
La decisión de mantener a Heaton llega en un momento clave para el United de Michael Carrick, que devolvió al equipo a la Liga de Campeones tras el tercer puesto en la temporada 2025-26. En esta etapa de transición, el plantel necesita referentes que guíen a la nueva generación, y la experiencia de Heaton —desde su debut cedido en el Swindon Town en 2005— aporta el bagaje necesario para la formación de los porteros más jóvenes del United.