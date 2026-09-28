La baja de Dorgu supone un golpe concreto para la flexibilidad táctica de Dinamarca, ya que la capacidad del jugador para actuar en toda la banda izquierda se ha convertido en un activo clave. El jugador del United lesionado ha dejado a Riemer con un hueco por cubrir en las zonas de banda. El técnico danés admitió que su plantilla no solo está sufriendo por la falta de profundidad en áreas específicas, sino que también está empezando a mostrar signos de agotamiento físico debido a la gran carga de trabajo que recae sobre los jugadores que siguen estando aptos.

El exentrenador del Anderlecht destacó que el momento es especialmente complicado dado que el parón internacional solo ha llegado a la mitad. "Nunca he vivido algo así. Me gustaría que se me permitiera decir eso. Y hoy se ha ido otro más. He contado, y antes de hoy había siete u ocho jugadores que normalmente siempre estarían en una convocatoria de 23 hombres. No están aquí. O bien se han ido a casa o ni siquiera han venido. Y ahora Dorgu se ha caído hoy. Y, sinceramente, es realmente irritante", declaró Riemer a TV2.