¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
FBL-EUR-NATIONS-DEN-WALAFP
Donny Afroni
Traducido por

El Manchester United recibe un nuevo golpe por lesión, ya que el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, confirma la baja de Patrick Dorgu

P. Dorgu
Dinamarca
B. Riemer
UEFA Nations League A
Manchester United
Premier League

El seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, ha admitido que se enfrenta a un quebradero de cabeza con la convocatoria como nunca antes había visto, tras un nuevo contratiempo por lesión de Patrick Dorgu. La joven promesa del Manchester United se vio obligada a retirarse de la concentración después de marcharse cojeando en una reciente victoria en la Nations League.

  • La crisis se agrava, con Dorgu enviado a casa

    La selección danesa atraviesa actualmente un periodo de gran convulsión, ya que las lesiones siguen mermando la plantilla de Riemer durante este parón internacional. La última baja es Dorgu, que se vio obligado a abandonar la concentración de Dinamarca el domingo por la noche después de sufrir una lesión durante la victoria por 2-0 sobre Gales. Este contratiempo suma a Dorgu a una creciente lista de jugadores no disponibles que incluye nombres consolidados como Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek y Kasper Dolberg, todos ellos descartados desde el anuncio inicial de la convocatoria.

    «Ahora lo mandamos a casa, está fuera y no estará listo para la próxima semana. Las pruebas adicionales deben mostrar cuánto tiempo estará de baja», dijo Riemer a Bold.

    • Anuncios
  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    La baja de Dorgu deja a Dinamarca con escasez en las bandas

    La baja de Dorgu supone un golpe concreto para la flexibilidad táctica de Dinamarca, ya que la capacidad del jugador para actuar en toda la banda izquierda se ha convertido en un activo clave. El jugador del United lesionado ha dejado a Riemer con un hueco por cubrir en las zonas de banda. El técnico danés admitió que su plantilla no solo está sufriendo por la falta de profundidad en áreas específicas, sino que también está empezando a mostrar signos de agotamiento físico debido a la gran carga de trabajo que recae sobre los jugadores que siguen estando aptos.

    El exentrenador del Anderlecht destacó que el momento es especialmente complicado dado que el parón internacional solo ha llegado a la mitad. "Nunca he vivido algo así. Me gustaría que se me permitiera decir eso. Y hoy se ha ido otro más. He contado, y antes de hoy había siete u ocho jugadores que normalmente siempre estarían en una convocatoria de 23 hombres. No están aquí. O bien se han ido a casa o ni siquiera han venido. Y ahora Dorgu se ha caído hoy. Y, sinceramente, es realmente irritante", declaró Riemer a TV2.

  • Posibles sustitutos en el radar

    En respuesta a la creciente crisis, Riemer ha confirmado que se verá obligado a convocar al menos a un sustituto para reforzar sus opciones en las bandas. El técnico danés está evaluando actualmente a varios candidatos que podrían entrar a corto plazo para aportar la cobertura necesaria. Entre los nombres que se están considerando figuran jugadores experimentados y otros que militan actualmente en el extranjero y que han mostrado un buen nivel recientemente. Riemer busca futbolistas que puedan integrarse rápidamente en el grupo y manejar la presión de la competición internacional inmediata.

    Durante una conversación sobre la vacante en la plantilla, Riemer identificó a algunas personas concretas que están siendo consideradas para una convocatoria de última hora. "Podría ser Anders Dreyer, podría ser Andreas Skov Olsen, que ha empezado bien en Turquía, pero también podría ser uno de los jóvenes", explicó Riemer a Bold.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Norway v Denmark - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD1Getty Images Sport

    Hojlund muestra su simpatía

    La noticia supuso un duro golpe para Rasmus Hojlund. Al expresar su decepción por este contratiempo, Hojlund destacó la importancia de Dorgu para la plantilla, calificándolo como una figura clave cuya posible ausencia a largo plazo es una gran decepción. También mostró su simpatía por su compañero, al añadir que perder durante un periodo prolongado a un jugador de su calibre sería un golpe duro de encajar.

    «Creo que es una pena. Tenemos un perfil enorme, y él también es un perfil enorme para mi antiguo club. Si está fuera durante mucho tiempo, obviamente es una faena», declaró Hojlund a TV2.

UEFA Nations League A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT