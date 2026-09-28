AFP
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El Manchester United recibe un nuevo golpe por lesión, ya que el seleccionador de Dinamarca, Brian Riemer, confirma la baja de Patrick Dorgu
La crisis se agrava, con Dorgu enviado a casa
La selección danesa atraviesa actualmente un periodo de gran convulsión, ya que las lesiones siguen mermando la plantilla de Riemer durante este parón internacional. La última baja es Dorgu, que se vio obligado a abandonar la concentración de Dinamarca el domingo por la noche después de sufrir una lesión durante la victoria por 2-0 sobre Gales. Este contratiempo suma a Dorgu a una creciente lista de jugadores no disponibles que incluye nombres consolidados como Andreas Christensen, Alexander Bah, Albert Gronbaek y Kasper Dolberg, todos ellos descartados desde el anuncio inicial de la convocatoria.
«Ahora lo mandamos a casa, está fuera y no estará listo para la próxima semana. Las pruebas adicionales deben mostrar cuánto tiempo estará de baja», dijo Riemer a Bold.
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La baja de Dorgu deja a Dinamarca con escasez en las bandas
La baja de Dorgu supone un golpe concreto para la flexibilidad táctica de Dinamarca, ya que la capacidad del jugador para actuar en toda la banda izquierda se ha convertido en un activo clave. El jugador del United lesionado ha dejado a Riemer con un hueco por cubrir en las zonas de banda. El técnico danés admitió que su plantilla no solo está sufriendo por la falta de profundidad en áreas específicas, sino que también está empezando a mostrar signos de agotamiento físico debido a la gran carga de trabajo que recae sobre los jugadores que siguen estando aptos.
El exentrenador del Anderlecht destacó que el momento es especialmente complicado dado que el parón internacional solo ha llegado a la mitad. "Nunca he vivido algo así. Me gustaría que se me permitiera decir eso. Y hoy se ha ido otro más. He contado, y antes de hoy había siete u ocho jugadores que normalmente siempre estarían en una convocatoria de 23 hombres. No están aquí. O bien se han ido a casa o ni siquiera han venido. Y ahora Dorgu se ha caído hoy. Y, sinceramente, es realmente irritante", declaró Riemer a TV2.
Posibles sustitutos en el radar
En respuesta a la creciente crisis, Riemer ha confirmado que se verá obligado a convocar al menos a un sustituto para reforzar sus opciones en las bandas. El técnico danés está evaluando actualmente a varios candidatos que podrían entrar a corto plazo para aportar la cobertura necesaria. Entre los nombres que se están considerando figuran jugadores experimentados y otros que militan actualmente en el extranjero y que han mostrado un buen nivel recientemente. Riemer busca futbolistas que puedan integrarse rápidamente en el grupo y manejar la presión de la competición internacional inmediata.
Durante una conversación sobre la vacante en la plantilla, Riemer identificó a algunas personas concretas que están siendo consideradas para una convocatoria de última hora. "Podría ser Anders Dreyer, podría ser Andreas Skov Olsen, que ha empezado bien en Turquía, pero también podría ser uno de los jóvenes", explicó Riemer a Bold.
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Hojlund muestra su simpatía
La noticia supuso un duro golpe para Rasmus Hojlund. Al expresar su decepción por este contratiempo, Hojlund destacó la importancia de Dorgu para la plantilla, calificándolo como una figura clave cuya posible ausencia a largo plazo es una gran decepción. También mostró su simpatía por su compañero, al añadir que perder durante un periodo prolongado a un jugador de su calibre sería un golpe duro de encajar.
«Creo que es una pena. Tenemos un perfil enorme, y él también es un perfil enorme para mi antiguo club. Si está fuera durante mucho tiempo, obviamente es una faena», declaró Hojlund a TV2.
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