El United ha recibido un impulso enorme en su búsqueda de un nuevo delantero centro. FootballInsidersugiere que el destacado jugador del Friburgo Matanovic está deseando unirse al Manchester United y dejar su huella en la Premier League.

Michael Carrick está decidido a reforzar sus opciones en ataque en Old Trafford. Benjamin Sesko es actualmente el único delantero centro sénior natural de la plantilla, pero el atacante ha tenido problemas de lesiones en la espinilla esta temporada.

Aunque jugadores como Matheus Cunha y Joshua Zirkzee pueden actuar como nueve, ninguno de los dos es un delantero referencia tradicional. Esta falta de profundidad ha llevado al United a rastrear el mercado en busca de un goleador fiable y puro.