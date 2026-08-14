Alguien que se sentirá como un nuevo fichaje para el Manchester United, a pesar de llevar en el club desde los siete años, es Marcus Rashford. El internacional inglés está siendo reintegrado al grupo tras sus cesiones en Aston Villa y Barcelona.

El jugador de 28 años había estado buscando un traspaso permanente a otro destino pero, con 426 partidos y 138 goles con el United a sus espaldas, se espera que tenga un impacto positivo en un entorno que conoce bien.

Evra, ganador de la Premier League y la Champions League, añadió sobre la posibilidad de que Rashford haga borrón y cuenta nueva en Mánchester: “Creo que los aficionados del United perdonan. Perdonan. Pero luego, ya sabes, está toda la presión en las redes sociales y todo eso, creo que [Matheus] Cunha lo está haciendo muy bien.

“Depende de Marcus aceptar que quizá no es la primera opción. Yo no soy la primera opción, pero voy a demostraros que cuando esté en ese campo, voy a sangrar y morir por el Man United.

“Así que simplemente necesita ser honesto consigo mismo. Pero los aficionados perdonan. Algunos, sí, en las redes sociales, van a hacer ruido, pero los verdaderos aficionados del United realmente quieren que Marcus Rashford triunfe en el United”.