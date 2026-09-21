Según The Sun, el Manchester United sigue a Rajkovic, de 15 años, como posible sustituto de Gabriel. El delantero recientemente dejó atónito al club al pedir cancelar su inscripción para convertirse en agente libre. Estaba previsto que participara en la Carabao Cup contra el Brighton el pasado miércoles, lo que le habría convertido en el jugador más joven de la historia del club.

En cambio, Gabriel está buscando un traspaso a otro destino, con Barcelona y Real Madrid interesados, además del Chelsea. En consecuencia, el United envió a un ojeador a Oslo el domingo para ver a Rajkovic jugar con el Valerenga contra el Fredrikstad, con el objetivo de adelantarse a los clubes competidores por el fichaje del noruego.