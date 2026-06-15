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El Manchester United producirá la serie «All or Nothing» para la temporada 2026-27 en Amazon Prime, tras acordar unos derechos de retransmisión récord
Un acuerdo sin precedentes lleva al United a Prime Video
El Manchester United ha anunciado una colaboración histórica con Amazon Prime: el club protagonizará su propia serie documental, «All or Nothing», durante la temporada 2026-27. Según The Athletic, el club habría negociado una «cuota de acceso récord para cualquier documental de este tipo», y la producción se estrenará a nivel mundial en el verano de 2027. El rodaje comenzará este verano, mientras la plantilla se prepara para volver a la Liga de Campeones de la UEFA.
Se sumará a otros contenidos deportivos de la plataforma, que ya ha seguido al Arsenal, el Manchester City y el Tottenham Hotspur. La serie mostrará la transformación del club tras el éxito de la temporada 2025-26. Espectadores de más de 240 países podrán acceder al vestuario y al “santuario” del recién renovado Complejo de Entrenamiento de Carrington.
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Las preocupaciones de Amorim y el camino hacia un acuerdo
El camino hacia este acuerdo no estuvo exento de obstáculos. Hacia el final de la temporada 2024-25, el United negoció con Amazon un documental de acceso total valorado en más de 10 millones de libras, la oferta más alta de la plataforma a un club.
Sin embargo, el proyecto se archivó porque el entonces entrenador, Ruben Amorim, lo consideró una distracción para un equipo que ya atravesaba dificultades.
Amorim, que dejó el club en enero de 2026, consideraba que el proyecto no era oportuno para el primer equipo. Sin embargo, tras un periodo de estabilidad y el regreso a la élite europea bajo la dirección de Michael Carrick, la directiva del United decidió que por fin era el momento adecuado. El director ejecutivo Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox aparecerán en la serie, que relata la nueva era bajo la propiedad de INEOS.
La directiva del club explica el acceso «sin precedentes»
Al explicar la decisión de abrir por fin las puertas al mundo, el director de comunicación del Manchester United, Toby Craig, declaró: «Es el momento adecuado para que nuestros aficionados vean el día a día de un club que significa tanto para tanta gente». Este documental mostrará las personas, la ambición y la cultura únicas del Manchester United; desde el ambiente emblemático de Old Trafford hasta el trabajo diario en Carrington. Compartiremos las historias de este club histórico con nuestros aficionados y nuevas audiencias mientras competimos al más alto nivel, en la liga nacional y en la Liga de Campeones».
El documental busca humanizar a jugadores y cuerpo técnico, mostrando los altibajos de una temporada en uno de los clubes más observados del mundo. Con una afición estimada en 1100 millones, Amazon apuesta por la pasión por los Red Devils para impulsar la audiencia de lo que llama un «fenómeno global».
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«La historia que teníamos que contar», de Amazon
El gigante del streaming mostró su entusiasmo por obtener los derechos del club más exitoso del fútbol inglés. Tara Erer, directora de Cine y Programas de No Ficción del Reino Unido y de Producciones Originales del Norte de Europa, afirmó: «El Manchester United es más que un club: es un fenómeno mundial. All or Nothing: Manchester United era una historia que debíamos contar. Desde Old Trafford hasta cualquier rincón del planeta, ningún club despierta tanta pasión, historia y obsesión. Es la historia que queríamos contar y estamos emocionados de compartirla con nuestros espectadores en todo el mundo».
La serie seguirá al United en todas sus competiciones y mostrará la intensidad de la vida bajo el mando de Michael Carrick, mientras el club busca reafirmarse como potencia en la Premier League y en Europa. También destacará la cultura del club y las operaciones diarias que mantienen en marcha la maquinaria de los Red Devils a puerta cerrada.