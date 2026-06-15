El Manchester United producirá la serie «All or Nothing» para la temporada 2026-27 en Amazon Prime, tras acordar unos derechos de retransmisión récord

El Manchester United ha anunciado una colaboración histórica con Amazon Prime: el club protagonizará su propia serie documental, «All or Nothing», durante la temporada 2026-27. Según The Athletic, el club habría negociado una «cuota de acceso récord para cualquier documental de este tipo», y la producción se estrenará a nivel mundial en el verano de 2027. El rodaje comenzará este verano, mientras la plantilla se prepara para volver a la Liga de Campeones de la UEFA.

Se sumará a otros contenidos deportivos de la plataforma, que ya ha seguido al Arsenal, el Manchester City y el Tottenham Hotspur. La serie mostrará la transformación del club tras el éxito de la temporada 2025-26. Espectadores de más de 240 países podrán acceder al vestuario y al “santuario” del recién renovado Complejo de Entrenamiento de Carrington.