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Manchester United FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

El Manchester United prepara una oferta de 60 millones de libras por su objetivo prioritario Lewis Hall, mientras Fabrizio Romano confirma que el movimiento está «aprobado»

Fichajes
L. Hall
Manchester United
Premier League
Newcastle

El Manchester United está preparado para poner a prueba la firmeza del Newcastle United con una propuesta inicial de 60 millones de libras por el lateral izquierdo Lewis Hall, que ha recibido luz verde como objetivo prioritario por parte de la cúpula de Old Trafford. Tras un convulso mercado de verano, el Newcastle se enfrenta a un desafío para retener al internacional inglés.

  • Gran ofensiva por Hall

    Según TEAMtalk, el Manchester United se está preparando para formalizar una oferta inicial de 60 millones de libras por el lateral izquierdo del Newcastle, Hall. La cifra del traspaso convertiría a Hall en el fichaje más caro del club en este mercado de verano, superando a Andrey Santos, que anteriormente se incorporó por 50 millones de libras (48 millones de libras más 2 millones de libras en variables). La decisión de ir a por el joven defensor llega después de la aprobación de la dirección interna de Old Trafford para reforzar su línea defensiva.


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    Romano confirma el interés del Manchester United

    El prestigioso periodista de fichajes Romano confirmó el serio interés del United por el defensa del Newcastle a través de su canal de YouTube. Declaró: «Muchas preguntas sobre Lewis Hall y el Manchester United. Ya os conté esto en junio y mantengo mi información.

    «Al Man Utd le gusta mucho Lewis Hall y el Man Utd considera a Lewis Hall un jugador ideal para añadir a su plantilla. Así que Lewis Hall está en la lista del Manchester United, seguro, y es un jugador aprobado internamente en el Manchester United. Pero, por lo que yo entiendo, el Newcastle les va a complicar la vida. El Newcastle no quiere vender a Lewis Hall.

    «El Newcastle ya ha ingresado mucho dinero este verano por Tonali, Gordon y Bruno Guimaraes... Se espera que él (Guimaraes) se una al Arsenal este verano. Tenemos que esperar al acuerdo entre clubes, pero la operación avanza en la dirección correcta. Bruno quiere ir al Arsenal.

    «Así que el Newcastle quiere quedarse con Lewis Hall y el Newcastle no quiere vender al jugador. Esa es la indicación, ese es el mensaje. Entonces, si me preguntáis si el Man Utd lo considera un objetivo prioritario, la respuesta es sí. ¿Está teniendo el Man Utd algunos contactos para entender la situación de Lewis Hall? Sí, seguro. Pero luego está el Newcastle y, antes de decir que el Man Utd va a ir con todo, tenemos que entender la postura y la posición del Newcastle».


  • Éxodo en St James' Park

    La fuga de talento del Newcastle continúa tras la salida de Alexander Isak el verano anterior, a la que se sumaron las marchas de Anthony Gordon, Sandro Tonali y del entrenador Eddie Howe este verano. El United planea aprovechar esta inestabilidad en curso en St James' Park, y Romano confirma que los responsables de Old Trafford tienen la intención de apretar con fuerza antes del cierre del mercado. Y añadió: «Va a ser una historia a seguir, seguro, porque el Man Utd no ha terminado en el mercado. Está claro. Hizo sus deberes en junio y julio, pero no ha terminado en el mercado y ahora estamos en agosto».

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  • Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El arranque de la temporada se acerca rápidamente

    El United abrirá la nueva temporada 2026-27 de la Premier League con una visita al recién ascendido Hull City el 22 de agosto. El Newcastle afrontará un exigente partido inaugural contra el Liverpool en St James' Park al día siguiente. Ambos clubes compiten ahora contrarreloj para cerrar sus operaciones de mercado antes de que se pongan en marcha esos primeros encuentros.

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