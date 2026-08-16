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El Manchester United prepara un sorprendente movimiento por una estrella del Bayern de Múnich mientras Michael Carrick busca refuerzos defensivos
El Manchester United busca refuerzos defensivos tras el desplome del Milan
Según los informes, el United ha incluido a Kim en su lista de objetivos de fichajes mientras busca cerrar sus operaciones de verano con un refuerzo de nivel para la defensa. A pesar de un mercado relativamente tranquilo, en el que Youri Tielemans y Andrey Santos han llegado a Old Trafford, la cúpula sigue siendo consciente de que la plantilla necesita más retoques para competir al máximo nivel.
La urgencia por incorporar a un nuevo central se debe a los persistentes problemas de lesiones de Lisandro Martinez y Leny Yoro. Con Harry Maguire cumpliendo 34 años durante la presente temporada, según los informes Carrick está deseando asegurarse un compañero a largo plazo para sus estrellas más jóvenes. Kim, que se incorporó al Bayern por 50 millones de euros procedente del Napoli en 2023, es visto como el perfil ideal para aportar autoridad y velocidad a una línea que recientemente fue desmantelada por un AC Milan de Ruben Amorim en Polonia.
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Kim Min-jae vuelve al radar de Old Trafford
Bayern Insider, a través de Christian Falk, apunta que el Manchester United está siguiendo muy de cerca la situación del jugador de 29 años en Baviera. Falk señaló que, aunque el interés es concreto, el propio futbolista está centrado actualmente en recuperar su sitio en el once titular de Vincent Kompany. El defensa perdió su condición de titular indiscutible durante la segunda mitad de la pasada temporada, pero sigue siendo un activo de gran valor para el gigante de la Bundesliga en su persecución de la gloria en la Champions League.
Falk dijo: "Hay algo de verdad en las informaciones sobre el interés del Manchester United en Kim Min-jae. Como ya mencioné anteriormente en Bayern Insider, el internacional surcoreano está en la lista del United. Siempre están atentos a su situación en el Bayern de Múnich. Dicho esto, Kim Min-jae tiene muy claro en este momento que quiere quedarse en el Bayern y está conforme con su papel actual en el club".
La postura del Bayern sobre la estrella surcoreana
El informe añade que el Bayern se muestra reacio a autorizar la salida de Kim, especialmente con Kompany fijándose como objetivo formal ganar la Liga de Campeones esta temporada. El club sabe que afrontar una exigente campaña en varios frentes requiere una plantilla con fondo de armario. Vender a Kim dejaría al gigante bávaro peligrosamente corto de efectivos en defensa, obligándolo a depender únicamente de Jonathan Tah y Dayot Upamecano como sus únicos centrales sénior durante todo el año.
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El United se prepara para el estreno de la Premier League
Mientras continúa el ruido sobre el mercado de fichajes, Carrick debe centrarse en el futuro inmediato mientras el United prepara su estreno en la Premier League contra el Hull City. Se espera que Maguire y Yoro sean titulares en el partido, especialmente después de que Martinez sufriera otra lesión durante la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial.
Según se informa, el United llegó a un acuerdo por los términos personales con Kim ya en 2023 antes de que eligiera al gigante alemán, y Carrick esperará que un segundo intento resulte más fructífero.
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