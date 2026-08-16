Según los informes, el United ha incluido a Kim en su lista de objetivos de fichajes mientras busca cerrar sus operaciones de verano con un refuerzo de nivel para la defensa. A pesar de un mercado relativamente tranquilo, en el que Youri Tielemans y Andrey Santos han llegado a Old Trafford, la cúpula sigue siendo consciente de que la plantilla necesita más retoques para competir al máximo nivel.

La urgencia por incorporar a un nuevo central se debe a los persistentes problemas de lesiones de Lisandro Martinez y Leny Yoro. Con Harry Maguire cumpliendo 34 años durante la presente temporada, según los informes Carrick está deseando asegurarse un compañero a largo plazo para sus estrellas más jóvenes. Kim, que se incorporó al Bayern por 50 millones de euros procedente del Napoli en 2023, es visto como el perfil ideal para aportar autoridad y velocidad a una línea que recientemente fue desmantelada por un AC Milan de Ruben Amorim en Polonia.