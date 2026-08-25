El Manchester United ha anunciado oficialmente la llegada de Baleba, pero sus negocios con el Brighton podrían no haber concluido todavía. Ya han comenzado las conversaciones sobre un posible traspaso de Kadioglu por 50 millones de libras.

La cúpula de Old Trafford ha identificado al defensa como su objetivo principal para el lateral izquierdo. Un informe previo de Turkiye sugería que el club estaba preparando una oferta de 40 millones de libras, pero el precio de salida parece haber aumentado. Informaciones de los medios turcos también señalaron que el antiguo club de Kadioglu, el Fenerbahce, tiene derecho al 10 % de cualquier futura cantidad de traspaso, lo que podría explicar la valoración más alta que exige el Brighton.