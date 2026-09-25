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El Manchester United prepara el sorprendente regreso a la Premier League de Antonio Conte para sustituir a Michael Carrick
El Manchester United prepara planes de contingencia para Carrick
El United ya está explorando alternativas para el banquillo tras un inicio profundamente decepcionante de la temporada 2026-27 bajo las órdenes de Carrick. El Manchester United esperaba dar un paso adelante este curso tras el nombramiento definitivo de Carrick y los posteriores fichajes de verano. Sin embargo, las derrotas en competiciones nacionales contra el Hull City, el Manchester City y el Brighton han dejado al club con problemas para encontrar su ritmo.
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Conte, en la pole position para el puesto de Old Trafford
Calciomercato asegura que el exentrenador de Chelsea y Tottenham, Conte, ha sido identificado como el objetivo número uno del United. El informe señala que el técnico de 57 años es actualmente el principal favorito para tomar las riendas si Carrick es despedido en los próximos meses.
Según las informaciones, los dirigentes del United ya han mantenido un primer contacto para evaluar la disponibilidad de Conte. El experimentado italiano se encuentra actualmente sin equipo después de dejar el Napoli al final de la pasada temporada. Se había sugerido que Conte podría regresar a la selección italiana. Sin embargo, con Roberto Mancini ocupando esa vacante, un regreso a la Premier League ahora parece una posibilidad realista.
Una pésima racha en el ámbito nacional
Aunque el United ha logrado victorias cómodas en casa ante el recién ascendido Ipswich Town y el modesto Sabah de la Champions League, su estado de forma general sigue siendo motivo de gran preocupación. La reciente derrota ante el Brighton fue especialmente dañina para el actual régimen.
Esa derrota puso fin a un orgulloso registro de 50 años en el que el United nunca había perdido un partido en casa tras ir ganando 2-0. Colapsos tan alarmantes no han hecho más que intensificar el escrutinio sobre la posición de Carrick en el banquillo de Old Trafford.
El técnico afronta ahora un crucial parón internacional de tres semanas. Debe encontrar con urgencia la forma de reactivar la suerte del equipo y reproducir las prometedoras actuaciones vistas durante la segunda mitad de la pasada temporada.
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Se acerca la hora de la verdad tras el parón internacional
El United afronta una semana decisiva inmediatamente después del parón internacional, con dos partidos cruciales en el espacio de tres días. Primero, recibe en Old Trafford al Tottenham Hotspur, colista de la tabla.
Ese choque de la Premier League promete ser tenso, con el técnico del Spurs, Roberto De Zerbi, también bajo una presión creciente. No lograr los tres puntos ante un Tottenham en dificultades podría resultar fatal para Carrick.
Inmediatamente después de ese partido, el Manchester United viajará a España para afrontar un exigente encuentro de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Si los resultados no mejoran de forma drástica en estos dos partidos, Conte podría llegar a Mánchester más pronto que tarde.
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