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Antonio Conte NapoliGetty Images
Yosua Arya
Traducido por

El Manchester United prepara el sorprendente regreso a la Premier League de Antonio Conte para sustituir a Michael Carrick

A. Conte
Manchester United
M. Carrick
Premier League

Según informan, el Manchester United ya ha establecido un primer contacto con Antonio Conte mientras se prepara para una etapa posterior a Michael Carrick. El Manchester United ha protagonizado un desastroso inicio de la temporada 2026-27, lo que ha llevado a los dirigentes del club a considerar al experimentado técnico italiano en caso de que decidan hacer un cambio.

  • El Manchester United prepara planes de contingencia para Carrick

    El United ya está explorando alternativas para el banquillo tras un inicio profundamente decepcionante de la temporada 2026-27 bajo las órdenes de Carrick. El Manchester United esperaba dar un paso adelante este curso tras el nombramiento definitivo de Carrick y los posteriores fichajes de verano. Sin embargo, las derrotas en competiciones nacionales contra el Hull City, el Manchester City y el Brighton han dejado al club con problemas para encontrar su ritmo.

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  • Antonio ConteGetty Images

    Conte, en la pole position para el puesto de Old Trafford

    Calciomercato asegura que el exentrenador de Chelsea y Tottenham, Conte, ha sido identificado como el objetivo número uno del United. El informe señala que el técnico de 57 años es actualmente el principal favorito para tomar las riendas si Carrick es despedido en los próximos meses.

    Según las informaciones, los dirigentes del United ya han mantenido un primer contacto para evaluar la disponibilidad de Conte. El experimentado italiano se encuentra actualmente sin equipo después de dejar el Napoli al final de la pasada temporada. Se había sugerido que Conte podría regresar a la selección italiana. Sin embargo, con Roberto Mancini ocupando esa vacante, un regreso a la Premier League ahora parece una posibilidad realista.

  • Una pésima racha en el ámbito nacional

    Aunque el United ha logrado victorias cómodas en casa ante el recién ascendido Ipswich Town y el modesto Sabah de la Champions League, su estado de forma general sigue siendo motivo de gran preocupación. La reciente derrota ante el Brighton fue especialmente dañina para el actual régimen.

    Esa derrota puso fin a un orgulloso registro de 50 años en el que el United nunca había perdido un partido en casa tras ir ganando 2-0. Colapsos tan alarmantes no han hecho más que intensificar el escrutinio sobre la posición de Carrick en el banquillo de Old Trafford.

    El técnico afronta ahora un crucial parón internacional de tres semanas. Debe encontrar con urgencia la forma de reactivar la suerte del equipo y reproducir las prometedoras actuaciones vistas durante la segunda mitad de la pasada temporada.

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  • 마이클 캐릭 (Michael Carrick)Getty Images

    Se acerca la hora de la verdad tras el parón internacional

    El United afronta una semana decisiva inmediatamente después del parón internacional, con dos partidos cruciales en el espacio de tres días. Primero, recibe en Old Trafford al Tottenham Hotspur, colista de la tabla.

    Ese choque de la Premier League promete ser tenso, con el técnico del Spurs, Roberto De Zerbi, también bajo una presión creciente. No lograr los tres puntos ante un Tottenham en dificultades podría resultar fatal para Carrick.

    Inmediatamente después de ese partido, el Manchester United viajará a España para afrontar un exigente encuentro de la Champions League contra el Atlético de Madrid. Si los resultados no mejoran de forma drástica en estos dos partidos, Conte podría llegar a Mánchester más pronto que tarde.

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