El Manchester United ha puesto por fin fin a su larga y dolorosa espera para marcar un gol en la Liga de Campeones de la UEFA. Antes de su partido contra el Sabah, el club llevaba 1.016 días sin ver puerta en el principal torneo de Europa.

La última vez que el United celebró un gol en la Liga de Campeones fue el 29 de noviembre, cuando Scott McTominay marcó en el empate 3-3 con el Galatasaray durante la fase de grupos de 2023. Después de no clasificarse para la competición en las dos temporadas anteriores y de cerrar su última campaña con una derrota por 1-0 ante el Bayern de Múnich, la presión era enorme para firmar una actuación que dejara huella en su regreso.