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El Manchester United pone fin a su sequía goleadora de 1.016 días en la Champions League con una victoria contundente sobre el Sabah
Poner fin a la maldición europea
El Manchester United ha puesto por fin fin a su larga y dolorosa espera para marcar un gol en la Liga de Campeones de la UEFA. Antes de su partido contra el Sabah, el club llevaba 1.016 días sin ver puerta en el principal torneo de Europa.
La última vez que el United celebró un gol en la Liga de Campeones fue el 29 de noviembre, cuando Scott McTominay marcó en el empate 3-3 con el Galatasaray durante la fase de grupos de 2023. Después de no clasificarse para la competición en las dos temporadas anteriores y de cerrar su última campaña con una derrota por 1-0 ante el Bayern de Múnich, la presión era enorme para firmar una actuación que dejara huella en su regreso.
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Cunha desencadena la goleada en Old Trafford
El momento decisivo llegó justo antes de la media hora, cuando Matheus Cunha abrió el marcador, aliviando de inmediato la pesada carga sobre los hombros de los jugadores. Cunha aprovechó un centro milimétrico de Patrick Dorgu para fusilar desde cerca al ángulo superior izquierdo. Este gol crucial abrió la puerta a un aluvión de Manchester United, que rápidamente tomó el control total del partido.
Bruno Fernandes dobló la ventaja justo antes del descanso, con un disparo preciso al centro de la portería tras un pase incisivo de Youri Tielemans. Instantes después, Benjamin Sesko añadió un tercer gol al filo del descanso, poniendo fin de forma efectiva al partido como contienda competitiva antes de que sonara el silbato.
Martínez culmina una actuación dominante
El Manchester United mantuvo su presión implacable en la segunda parte, negándose a dar a los visitantes azerbaiyanos cualquier opción de respirar o recuperarse. La defensa se mantuvo increíblemente sólida, mientras los jugadores de ataque siguieron generando numerosas ocasiones para ampliar su ventaja.
Lisandro Martínez acabó marcando el cuarto y definitivo gol en el minuto 68, aprovechando una jugada a balón parado bien trabajada para sacar un disparo de zurda al fondo de la escuadra inferior derecha. Este contundente triunfo por 4-0 en Old Trafford impulsó al Manchester United hasta la cuarta posición de la clasificación general de la Liga de Campeones. Actualmente está justo por detrás del Paris Saint-Germain, el Bayern de Múnich y el Barcelona, solo por diferencia de goles tras un arranque realmente espectacular y muy esperanzador.
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Se acerca el derbi decisivo
Tras este espectacular regreso europeo, el Manchester United debe centrar ahora su atención en el crucial derbi de Mánchester del domingo contra el Manchester City en Old Trafford. El United ocupa actualmente la 11.ª posición de la tabla con cuatro puntos en sus tres primeros partidos. En claro contraste, el City llega a lo más alto de la clasificación con un pleno de tres victorias. Los aficionados esperarán que esta contundente victoria aporte el impulso necesario para frenar a su impecable rival.
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