Lewis-Skelly demostró una notable resiliencia la temporada pasada después de ver cómo sus oportunidades con el primer equipo se reducían temporalmente. Tras irrumpir como lateral izquierdo a raíz de una lesión de Riccardo Calafiori, sus minutos disminuyeron cuando Mikel Arteta se decantó por defensores tradicionales como Piero Hincapie y Calafiori.

A pesar de ese contratiempo, el joven mantuvo un alto nivel de implicación en los entrenamientos hasta que volvió a llegar su oportunidad. Reubicado en el centro del campo ante el Fulham, firmó una actuación estelar y luego fue titular en la final de la Champions League contra el PSG.

Su mentalidad de élite quedó clara cuando firmó una ampliación de contrato hasta 2030 el pasado verano. "Quiero un legado", declaró Lewis-Skelly. "Quiero ganarlo todo en este deporte. Quiero ganar trofeos en los escenarios más grandes mientras sigo siendo una persona que siempre está aprendiendo y mantiene los pies en el suelo, lo cual es muy importante".