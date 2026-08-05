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El Manchester United pone en su punto de mira a la sensación del Arsenal Myles Lewis-Skelly mientras Michael Carrick planea una ofensiva ambiciosa
El United apunta al ambicioso fichaje de Lewis-Skelly
El Manchester United está estudiando si es posible acometer este verano un ambicioso fichaje por Lewis-Skelly, canterano del Arsenal, según The Independent. El Manchester United mantiene desde hace tiempo su interés en el jugador de 19 años desde que irrumpió en el primer equipo del Arsenal durante la temporada 2024/25. Carrick conoce bien la mentalidad de élite y la gran actitud del internacional inglés. Ahora, los dirigentes de Old Trafford están explorando si pueden poner a prueba la determinación de su rival en el actual mercado.
Sin embargo, la operación sigue siendo compleja después de que el United ya reforzara su centro del campo este verano. El club fichó a Youri Tielemans y Andrey Santos por un total de 83 millones de libras, y la llegada de un tercer centrocampista sigue siendo una posibilidad.
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La mentalidad de élite impulsa el despegue del Arsenal
Lewis-Skelly demostró una notable resiliencia la temporada pasada después de ver cómo sus oportunidades con el primer equipo se reducían temporalmente. Tras irrumpir como lateral izquierdo a raíz de una lesión de Riccardo Calafiori, sus minutos disminuyeron cuando Mikel Arteta se decantó por defensores tradicionales como Piero Hincapie y Calafiori.
A pesar de ese contratiempo, el joven mantuvo un alto nivel de implicación en los entrenamientos hasta que volvió a llegar su oportunidad. Reubicado en el centro del campo ante el Fulham, firmó una actuación estelar y luego fue titular en la final de la Champions League contra el PSG.
Su mentalidad de élite quedó clara cuando firmó una ampliación de contrato hasta 2030 el pasado verano. "Quiero un legado", declaró Lewis-Skelly. "Quiero ganarlo todo en este deporte. Quiero ganar trofeos en los escenarios más grandes mientras sigo siendo una persona que siempre está aprendiendo y mantiene los pies en el suelo, lo cual es muy importante".
El resurgir del centro del campo con Arteta
Tras desempeñar un papel clave en la conquista del título de la Premier League por parte del Arsenal la temporada pasada, Lewis-Skelly disfruta ahora de un resurgir como una de las promesas más brillantes del centro del campo inglés. Su versatilidad y carácter lo convierten en un objetivo ideal para la visión de Carrick en Old Trafford.
Centrocampista de formación, su capacidad para adaptarse al lateral izquierdo antes de sumar sus primeras internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra puso de manifiesto su madurez táctica. No tardó en demostrar su calidad tanto en compromisos nacionales como europeos.
Esa enorme calidad y su actitud sensata explican el renovado interés del United. Sin embargo, su firme compromiso con la construcción de un legado duradero en el norte de Londres sugiere que sigue decidido a triunfar en el club de su infancia.
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Batalla por los puestos en el norte de Londres
Un posible cambio a Old Trafford parece poco probable a estas alturas, dado el papel destacado de Lewis-Skelly a las órdenes de Arteta en la pretemporada. El adolescente ha firmado actuaciones sólidas que apuntan a un papel importante en la próxima campaña. Aun así, tendrá competencia por un puesto en el centro del campo del Arsenal, especialmente porque el club londinense persigue activamente un acuerdo por el centrocampista del Newcastle Bruno Guimaraes.
No obstante, Lewis-Skelly ha demostrado que está preparado para quedarse y luchar por su sitio. Está por ver si el Manchester United decide presentar una oferta formal mientras ambos clubes ultiman sus operaciones del mercado de fichajes de verano.
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