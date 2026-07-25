El Manchester United podría usar a Marcus Rashford como moneda de cambio para fichar a una estrella de la Roma valorada en 60 millones de euros

El United quiere fichar a Kone, centrocampista de la Roma, para reforzar su mediocampo. El internacional francés, que jugó cinco partidos en el Mundial donde Francia fue cuarta, ahora descansa tras el torneo antes de reincorporarse al equipo de Gian Piero Gasperini para la Serie A. Pero en Roma crece la idea de que su estancia será temporal, previa a un traspaso definitivo.

Según *La Gazzetta dello Sport*, la Roma necesita liquidez por las normas de juego limpio financiero y valora al jugador en unos 60 millones de euros. United y Al-Ahli siguen la pista del centrocampista, pero los “Diablos Rojos” aún debaten el precio en Old Trafford.







