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El Manchester United podría usar a Marcus Rashford como moneda de cambio para fichar a una estrella de la Roma valorada en 60 millones de euros
El United quiere fichar a Kone por 60 millones de euros.
El United quiere fichar a Kone, centrocampista de la Roma, para reforzar su mediocampo. El internacional francés, que jugó cinco partidos en el Mundial donde Francia fue cuarta, ahora descansa tras el torneo antes de reincorporarse al equipo de Gian Piero Gasperini para la Serie A. Pero en Roma crece la idea de que su estancia será temporal, previa a un traspaso definitivo.
Según *La Gazzetta dello Sport*, la Roma necesita liquidez por las normas de juego limpio financiero y valora al jugador en unos 60 millones de euros. United y Al-Ahli siguen la pista del centrocampista, pero los “Diablos Rojos” aún debaten el precio en Old Trafford.
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Rashford, propuesto como posible cebo
Para reducir la diferencia de valoración, el United podría incluir a Rashford en la negociación. El extremo inglés, cuestionado por su rendimiento, aportaría a Gasperini la calidad ofensiva que busca para la Roma. Sin embargo, su salario de unos 11 millones de euros netos por temporada supera el presupuesto del club italiano.
Para cerrar la brecha salarial, United debería asumir parte de su sueldo en una posible cesión, fórmula que, aunque se está valorando, sigue siendo compleja.
Dudas internas en Old Trafford
Aunque el primer contacto con los agentes de Koné fue positivo, la directiva del United aún no aprueba su fichaje. Algunos directivos dudan en pagar 60 millones de euros por un solo jugador cuando hay otras áreas que necesitan inversión. El club sigue activo en el mercado y ya ha fichado a Youri Tielemans (Aston Villa), Andrey Santos (Chelsea) y Tynan Thompson (Tottenham).
El jugador quiere jugar en la Premier, aunque también le atrae volver al PSG. Llegó a la Roma en 2024 procedente del Borussia Mönchengladbach con contrato hasta 2029 y la temporada pasada marcó dos goles y dio tres asistencias en 37 partidos. Sus agentes exploran otras opciones, pero Old Trafford le resulta muy atractivo.
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La Roma mira más allá de la venta
Mientras sigue la saga de Kone, la Roma se prepara para cualquier escenario, incluidas las negociaciones con el RB Leipzig por Antonio Nusa. Si no se concreta un traspaso en efectivo o un intercambio que incluya a Rashford, el club deberá buscar otras ventas para cumplir con el FFP. Rashford —que marcó 14 goles y dio 14 asistencias en 49 partidos con el Barcelona la temporada pasada, antes de que el club catalán decidiera no ficharlo— sigue siendo un factor clave en estas negociaciones.
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