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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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El Manchester United podría quedarse atrás en la WSL tras un inicio lento en el mercado de fichajes, mientras los equipos de la zona media siguen mejorando

Women's football
Manchester United Women
WSL Serie Primavera
FEATURES

El mercado de fichajes de verano ha sido intenso en el fútbol femenino, especialmente en la Superliga Femenina. Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, y la estrella de la NWSL Manaka Matsukubo se han sumado a la competición. También han regresado Georgia Stanway y Mary Earps, mientras que Beth Mead y Niamh Charles han cambiado de equipo. Aun así, el Manchester United no ha participado en ninguno de estos movimientos.

Las Red Devils tuvieron una temporada irregular. Llegar a otra final de copa —la tercera desde el regreso del equipo femenino en 2018— y clasificarse para los cuartos de la Liga de Campeones en su debut fueron los puntos altos. Sin embargo, el cuarto puesto en la WSL las deja fuera de Europa, a nueve puntos del podio.

Este verano será clave para recortar distancias con el Manchester City, nuevo campeón de la WSL y de la FA Cup; con el Arsenal, ganador de la Liga de Campeones hace un año; y con el Chelsea, que pese a su peor temporada en siete años levantó la Copa de la Liga. El United ha demostrado que puede vencerlos, pero aún no de forma constante.

Mientras Arsenal sigue impresionando en el mercado, City refuerza su plantilla y Chelsea busca soluciones en ataque, United ha estado preocupantemente callado, al contrario que sus perseguidores, sobre todo las London City Lionesses.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    En la encrucijada

    Que el United se quedara fuera de Europa la temporada pasada, pese a llegar a cuartos de la Liga de Campeones y competir bien, resume su momento: está cerca de la élite, sabe plantar cara, pero le falta consistencia para mantenerse y dar el salto.

    No es sorpresa: el United refundó su equipo femenino hace solo ocho años, por lo que aún existe una gran brecha con City, Arsenal y Chelsea. Pese a todo, las «Red Devils» han avanzado: jugaron la Liga de Campeones, llegaron a tres finales de copa y ganaron la FA Cup. Aun así, siguen sin los cimientos de quienes llevan años en la élite.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    No es suficiente

    Ya era claro que se debían dar grandes pasos dentro y fuera del campo, y aunque todos los rivales hacen lo mismo, el United aún no ha hecho lo suficiente.

    La falta de profundidad en la plantilla, en particular, es un aspecto clave en el que el United se ha quedado por detrás de los demás, sobre todo esta última temporada, en la que competía en la Liga de Campeones. Es algo que hay que abordar urgentemente este verano, ya que el club no lo hizo hace doce meses.

    No es que ficharan mal: Julia Zigiotti Olme y Jess Park fueron aciertos, pero solo llegaron tres refuerzos. Competir en cuatro frentes exigía más, como demostró la temporada, pese a los movimientos de enero.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Los rivales se ponen en marcha

    Poco ha cambiado en este mercado de fichajes, mientras los rivales del United actúan con acierto.

    El City, campeón de la WSL y la FA Cup, anunció que no haría muchos movimientos, pero ya fichó a Mead, delantera experimentada y ganadora de títulos, y a Charles, lateral izquierdo internacional. Además, rechazó el interés del Chelsea en Khadija Shaw y renovó a la Bota de Oro de la WSL.

    El Arsenal, tras siete años sin título de la WSL, ha sido agresivo: en dos semanas ha anunciado a Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler y Lisa Baum, y sigue tras Salma Paralluelo.

    Incluso el Chelsea, pese a un mercado irregular, ha fichado a Katie McCabe y a Matsukubo, una de las mejores jugadoras de la NWSL con solo 21 años. Además, según Vrouwen Voetbal Nieuws, estarían cerca de fichar a la delantera del París Saint-Germain, Romee Leuchter.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Un comienzo tranquilo

    ¿Qué ha hecho el United? Ha fichado a Andrea Medina, central o lateral izquierda de 22 años que aporta profundidad a la plantilla.

    Además, apenas han surgido rumores sobre nuevos fichajes, y las principales noticias se han centrado en las salidas. El martes se confirmó que Melvine Malard fichará por el Chelsea, y The Athletic asegura que el club vendería a la delantera Elisabeth Terland —máxima goleadora del United la pasada temporada— si llega una oferta acorde a su valoración, para reinvertir el dinero y evitar perder a la internacional noruega gratis el próximo verano.

    Terland, que rechazó una oferta de renovación en noviembre, no es la única con contrato hasta 2025: también lo tiene Ella Toone, quien el mes pasado se limitó a decir:

    «Obviamente, ahora es el momento de hablar», afirmó Toone. «Solo sé que tengo que tomar una decisión sobre lo que es mejor para mí».

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Mirando por encima del hombro

    El United no solo debe alcanzar a City, Arsenal y Chelsea; también debe vigilar la zona media de la tabla, que mejora.

    Las London City Lionesses son la amenaza más evidente. Propiedad de la multimillonaria Michele Kang, dueña también del Washington Spirit de Trinity Rodman y del Lyon, ocho veces campeón de Europa, el club ha fichado a Putellas, dos veces Balón de Oro, a Mapi León, cuatro veces campeona de la Liga de Campeones, a la exestrella de las Lionesses Mary Earps y a la delantera alemana Nicole Anyomi.

    Tampoco hay que olvidar al Tottenham, que acabó la pasada temporada a solo una posición y cuatro puntos del United tras dos empates. En este mercado de verano ya ha fichado a cinco jugadoras. Entre las nuevas incorporaciones destacan Shekiera Martínez, autora de 16 goles en 32 partidos con el West Ham; Kirsty Hanson, tercera máxima goleadora de la WSL el curso pasado; y la portera Selma Panengstuen, que rechazó ofertas de Arsenal y PSG para fichar por los Spurs.

    El Brighton, que ya complicó la vida al United la temporada pasada, quiere seguir creciendo tras llegar a la final de la FA Cup y ha fichado a la excentrocampista del Arsenal Lia Walti, un excelente refuerzo.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Se necesita más

    ¿Cómo responderá el United? El verano pasado, cuando el mercado de fichajes femenino batió récords, el entrenador Skinner admitió que los Red Devils no podían competir con las sumas de siete cifras que llevaron a Olivia Smith al Arsenal y a Grace Geyoro al London City.

    «Debemos encontrar nuestra propia forma de hacerlo», afirmó. El United hizo un buen trabajo, pero no bastó para armar una plantilla capaz de competir en cuatro frentes.

    Este curso solo competirán en tres frentes, pues la Liga de Campeones queda descartada. El United quiere aprovechar esa circunstancia, igual que hizo el City al romper su sequía de una década sin título de la WSL. Se espera que las fichajes de enero, con seis meses de adaptación, aporten más; sobre todo Lea Schuller, que llegó del Bayern con un gran promedio goleador pero solo marcó dos tantos en 18 partidos.

    Aun así, el equipo necesita más refuerzos para competir no solo con City, Arsenal y Chelsea, sino también con los perseguidores que avanzan rápido. Este mercado de fichajes es crucial: un inicio discreto no garantiza éxito, y los aficionados esperan más tras una temporada decepcionante que mostró por qué el United aún no es un contendiente constante en la élite del fútbol femenino.