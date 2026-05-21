El Manchester United planea fichar a Sandro Tonali, del Newcastle, y a una estrella del Atalanta, en la reconstrucción veraniega bajo Michael Carrick

Según Sky Italia, el Manchester United quiere fichar a Tonali para reforzar el centro del campo. El ex del Milan ha jugado 53 partidos esta temporada con el Newcastle, 11 de ellos en Champions. Como el Newcastle probablemente quede fuera de Europa, el United confía en seducir al italiano con la posibilidad de jugar competiciones continentales en Old Trafford.

Sin embargo, el Newcastle no quiere vender a un rival directo, así que el United podría tener que superar su presupuesto para convencer a los Magpies.



