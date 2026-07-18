El Manchester United planea fichar a Sander Berge por 40 millones de libras, mientras que INEOS busca su tercer refuerzo para el centro del campo este verano

René Meulensteen, exsegundo entrenador del United, aconseja fichar al menos dos o tres centrocampistas con perfiles distintos en este mercado. En declaraciones a Tipman Tips, afirmó: «El United necesita fichar al menos a dos, si no a tres centrocampistas, en este mercado de fichajes. Esa es la posición en la que realmente tienen que reforzarse, sobre todo de cara a las próximas competiciones.

«Lo que necesita el United es diversidad en sus fichajes, no tres jugadores del mismo tipo. Ya cuentan con Kobbie Mainoo, un buen jugador con el balón que aporta mucha energía. Por lo tanto, necesitan un jugador muy dinámico y fuerte».