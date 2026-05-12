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El Manchester United planea fichar a Federico Valverde, marginado en el Real Madrid, mientras el club blanco sigue furioso con el centrocampista tras su enfrentamiento con Aurélien Tchouameni
Un peso pesado de Madrid se convierte en un objetivo inesperado
Según The Mirror, el Manchester United aprovecharía la crisis del Real Madrid para fichar a Valverde. El centrocampista de 27 años, con 371 partidos, se convirtió en un paria tras pelearse en el entrenamiento. El incidente con Tchouameni fue tan grave que el uruguayo tuvo que ser hospitalizado por una conmoción cerebral. Aunque emitió un comunicado y una humilde disculpa, el daño en el club parece irreparable.
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Aumenta la tensión en la capital española
Pese a su arrepentimiento público, las altas esferas del Real Madrid están «furiosas» con el doble campeón de la Liga de Campeones. El vestuario se ha dividido: los veteranos apoyan al centrocampista francés, lo que ha generado peticiones para traspasar a Valverde en el próximo mercado estival. El United sigue de cerca estos movimientos mientras busca reforzar su centro del campo. Curiosamente, los Red Devils habían mostrado interés en Tchouameni, pero se cree que él prefiere quedarse tras recibir apoyo durante la polémica.
La revolución en el centro del campo del Old Trafford continúa
El interés por el tres veces campeón de España se enmarca en una estrategia más amplia en Old Trafford, pues el club se prepara para varias salidas importantes. Se espera que Casemiro deje Manchester, mientras que Manuel Ugarte podría ser vendido para financiar nuevos fichajes. Sir Jim Ratcliffe y su equipo de fichajes buscan varios candidatos para cubrir el vacío, entre ellos Valverde, Adam Wharton, Elliot Anderson y Carlos Baleba, con el fin de construir un mediocampo más dinámico de cara a la próxima temporada.
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La transferencia sigue enfrentándose a enormes obstáculos
Fichar a Valverde no será fácil: su contrato dura hasta 2029, así que el Madrid pedirá más de 80 millones de libras (108 millones de dólares). Pero si su regreso al primer equipo sigue bloqueado, la Premier League podría ser la solución.