¿Sigue siendo el United un gran atractivo o apunta el culebrón de Gabriel a que el Manchester United está perdiendo parte de su mística? Cuando se le planteó esa pregunta a Parker, el campeón de la Premier League, que habló en colaboración con FreeBets, declaró a GOAL: «Creo que ese atractivo siempre está ahí. Si quieres conseguir algo, ganar algo, vas al Manchester United porque sabes que, cuando lo logras allí, es algo enorme. Todo el mundo lo sabe, conoce el club, sabe lo que está consiguiendo y sabe quién eres. No hay un lugar mejor al que ir. Desde luego, no han perdido su atractivo».

«Ahora mismo, cuando la gente habla del United, habla de lo que pasa en las altas esferas, y eso es vergonzoso para el club. Es lo que ve la gente y esa parte es un problema».

«¿Se fija la gente en eso antes de fichar? Un buen agente lo hará, independientemente de cuánto vaya a ganar con la operación. Lo tendrá en cuenta por su representado y le dirá: “No creo que el club esté en su mejor momento. Quizá deberías considerar otra opción”».

«Puede que ese jugador esté desesperado por poder poner en su currículum que ha jugado allí. Creo que [Matheus] Cunha iba por ese camino: tenía muchísimas ganas de llegar. Por eso la afición te querrá y, cuando juega, se le nota. A veces se equivoca en lo que hace, pero entiendes su situación. Si lo pones en un United de primer nivel que esté compitiendo, contarías con él siempre, porque sabes lo que te va a dar. De eso va el United».

«Se trata de mantener la regularidad en todos y cada uno de los partidos, porque cada partido es distinto. Hay que ganar cada batalla antes de poder ganar la guerra, especialmente fuera de casa. Eso es a lo que tienen que hacer frente y así ha sido siempre el club. La diferencia es que ahora el club no está ni mucho menos tan preparado para esas situaciones como lo estaba hace unos años con Sir Alex. El club no ha estado realmente a la altura».

«Ya nadie va a decirlo, porque creo que todo el mundo ha entrado un poco más en razón. Si prescindes de Michael Carrick y alguien dice que hay que traer a un entrenador de talla mundial, tienes que pararle y recordarle que ya han tenido al menos a dos, [Jose] Mourinho y LvG [Louis van Gaal], y que incluso ellos se encontraron con los problemas».

«No siempre se trataba del vestuario, sino de lo que pasaba por encima. Así que creo que hay que hacer las cosas bien, acertar con la iniciativa y tener claro cuál es el plan, el camino que se va a seguir. No lo han hecho».