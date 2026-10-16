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El Manchester United pierde la batalla de «egos» por JJ Gabriel: la joven promesa de 16 años apunta a la salida, pero un campeón de la Premier League insiste en que el club aún tiene «atractivo» mundial
Gabriel lleva esperando su debut oficial.
Gabriel, que jugó con el United un amistoso de pretemporada contra el Atlético de Madrid con 15 años, estaría cansado de esperar su debut en competición oficial en Old Trafford. La normativa de la Premier League le impidió dar el salto la temporada pasada.
Se había planteado su debut con el primer equipo en la temporada 2026-27, posiblemente en una competición de copa nacional, pero ahora se están dando pasos para su salida. El joven ya ha pertenecido al Chelsea, al Arsenal y al West Ham.
Se ha planteado alguna que otra pregunta sobre cómo lo guía y asesora su padre, Joe O'Cearuill, exinternacional con la República de Irlanda, mientras las injerencias externas influyen claramente en el rumbo que está tomando la carrera de esta prometedora figura.
El United esperaba convencer a Gabriel y a su familia de que el «Teatro de los Sueños» sigue siendo el mejor lugar para crecer, dado que de la célebre cantera del Manchester United han salido jugadores como Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes y Marcus Rashford.
Bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, el club, campeón de la Premier League en 13 ocasiones, también fue capaz de incorporar a los mejores jóvenes talentos de todo el mundo, incluidas futuras estrellas como Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney.
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¿Puede el Manchester United seguir atrayendo a los mejores talentos de todo el mundo?
¿Sigue siendo el United un gran atractivo o apunta el culebrón de Gabriel a que el Manchester United está perdiendo parte de su mística? Cuando se le planteó esa pregunta a Parker, el campeón de la Premier League, que habló en colaboración con FreeBets, declaró a GOAL: «Creo que ese atractivo siempre está ahí. Si quieres conseguir algo, ganar algo, vas al Manchester United porque sabes que, cuando lo logras allí, es algo enorme. Todo el mundo lo sabe, conoce el club, sabe lo que está consiguiendo y sabe quién eres. No hay un lugar mejor al que ir. Desde luego, no han perdido su atractivo».
«Ahora mismo, cuando la gente habla del United, habla de lo que pasa en las altas esferas, y eso es vergonzoso para el club. Es lo que ve la gente y esa parte es un problema».
«¿Se fija la gente en eso antes de fichar? Un buen agente lo hará, independientemente de cuánto vaya a ganar con la operación. Lo tendrá en cuenta por su representado y le dirá: “No creo que el club esté en su mejor momento. Quizá deberías considerar otra opción”».
«Puede que ese jugador esté desesperado por poder poner en su currículum que ha jugado allí. Creo que [Matheus] Cunha iba por ese camino: tenía muchísimas ganas de llegar. Por eso la afición te querrá y, cuando juega, se le nota. A veces se equivoca en lo que hace, pero entiendes su situación. Si lo pones en un United de primer nivel que esté compitiendo, contarías con él siempre, porque sabes lo que te va a dar. De eso va el United».
«Se trata de mantener la regularidad en todos y cada uno de los partidos, porque cada partido es distinto. Hay que ganar cada batalla antes de poder ganar la guerra, especialmente fuera de casa. Eso es a lo que tienen que hacer frente y así ha sido siempre el club. La diferencia es que ahora el club no está ni mucho menos tan preparado para esas situaciones como lo estaba hace unos años con Sir Alex. El club no ha estado realmente a la altura».
«Ya nadie va a decirlo, porque creo que todo el mundo ha entrado un poco más en razón. Si prescindes de Michael Carrick y alguien dice que hay que traer a un entrenador de talla mundial, tienes que pararle y recordarle que ya han tenido al menos a dos, [Jose] Mourinho y LvG [Louis van Gaal], y que incluso ellos se encontraron con los problemas».
«No siempre se trataba del vestuario, sino de lo que pasaba por encima. Así que creo que hay que hacer las cosas bien, acertar con la iniciativa y tener claro cuál es el plan, el camino que se va a seguir. No lo han hecho».
Por qué el Manchester United está a punto de perder a una joven promesa
Parker continuó hablando de Gabriel: «Lo del joven es algo que ha pasado. Uno de esos episodios aislados, porque tenemos a un padre con mucho ego. Ahora hay padres con un ego enorme por todas partes. Es increíble cómo ha crecido esto.
»Es increíble cómo aparecen de repente cuando hay dinero de por medio. Es increíble la diferencia que supone. Yo tuve bastante suerte de que en mi época no hubiera dinero de por medio. Puede que mi padre se hubiera metido, pero solo lo habría hecho si yo hubiera sido jugador de críquet, porque lo único que le importaba eran las Indias Occidentales.
»Nunca se metió en el fútbol porque era mi juguete, mi juego, mi vida, y jamás lo habría hecho. Eso es lo que haría un buen padre: limitarse a preguntarte “¿Estás bien, hijo?”. Y con eso basta. ¿Estás contento donde estás? Sí. Y no hacía falta nada más.
»El padre se ha metido porque ve la fama que él nunca llegó a tener y quiere arrebatársela a su hijo. Así que, en otras palabras, ¡hijo, ten cuidado!»
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¿Cuál será el próximo destino de Gabriel, la joven promesa?
Gabriel ha sido relacionado con equipos de primer nivel de Inglaterra y del resto de Europa, y en un momento dado se planteó su regreso al Chelsea. El Barcelona también estuvo entre los candidatos, pero los últimos informes apuntan a que el Real Madrid está a punto de imponerse en la puja por uno de los fichajes más codiciados.
Es comprensible que el United se sienta decepcionado al ver marcharse a un jugador con tanto potencial. Kai Rooney, hijo de Wayne, máximo goleador histórico del club, es otro de los jóvenes que despuntan en la cantera, pero el United solo puede centrarse en jugadores plenamente comprometidos con el objetivo común.
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