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El Manchester United piensa fichar a Tyler Adams, estrella de EE. UU. y del Bournemouth, por un precio bajo
Los Red Devils buscan más refuerzos para el centro del campo
Según el Daily Mail, el United busca fichar a Adams para reforzar su centro del campo. Ya ficharon a Andrey Santos (Chelsea) y Youri Tielemans (Aston Villa) por 85 millones de libras, pero la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte obligan a buscar más profundidad.
Ugarte, lesionado de larga duración tras el Mundial con Uruguay, ha dejado un vacío en el centro del campo que Michael Carrick quiere cubrir. Pese a las múltiples necesidades y al presupuesto controlado, Adams sigue en la lista.
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Una oportunidad financiera en el Vitality Stadium
El United sigue a Adams por su precio: unos 35 millones de libras, mucho menos que otros mediocentros defensivos de élite. Aunque el Bournemouth no quiere negociar por Alex Scott, se cree que aceptaría una oferta razonable por Adams este verano.
Además, a ambos les quedan solo dos años de contrato y, como Scott parece reacio a renovar, el Bournemouth podría vender a Adams este verano para reinvertir el dinero y evitar que su valor caiga.
Interés basado en datos por la estrella de la selección masculina de fútbol de EE. UU.
El interés del United por Adams refleja su nueva estrategia de fichajes, basada en análisis estadísticos liderados por el director de datos, Mike Sansoni. Sus métricas internas destacan el rendimiento de este defensa de 27 años frente a otros especialistas de la máxima categoría. Procedente del RB Leipzig y fichado por el Bournemouth en 2023, sus índices de esfuerzo físico y cobertura del terreno lo sitúan en la élite de la Premier League.
A pesar de su 1,75 m de altura, Adams ha impresionado a los ojeadores de Old Trafford por su capacidad para ganar duelos aéreos y recuperar la posesión. La temporada pasada disputó 26 partidos con el Bournemouth, marcó dos goles y dio dos asistencias, contribuyendo al sexto puesto que otorgó al club una plaza en la Europa League. Además, se situó entre los cuatro primeros de 85 jugadores en la mitad de las categorías clave de carrera del club.
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Una trayectoria contrastada en el ámbito internacional
Además de sus actuaciones nacionales, Adams acaba de regresar del Mundial con Estados Unidos, donde jugó cuatro partidos, se perdió uno de grupo ante Turquía y cayó en octavos contra Bélgica. Su liderazgo y calma en la cancha han convencido en Carrington de que está listo para jugar en uno de los clubes más grandes de Europa.
El United lleva años siguiendo su progresión; en enero se planteó ficharlo, pero una lesión de rodilla en Old Trafford, a los pocos minutos del 4-4 entre Bournemouth y United, frenó temporalmente el traspaso.
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