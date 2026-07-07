El Manchester United pagaría más de 100 millones de euros por una estrella del Real Madrid tras fallar en otros fichajes

Según se informa, el Manchester United está dispuesto a pagar más de 100 millones de euros (85/114 millones de dólares) para fichar al mediocampista que desea.

Cuando negociaron por Fernandes, los “Diablos Rojos” ofrecieron 85 millones de libras (113 millones de dólares), pero solo garantizaron 80 millones y propusieron pagar los 5 restantes en variables.

Esa vacilación permitió al Tottenham cerrar el fichaje con un pago totalmente garantizado de 85 millones. Con Sandro Tonali y Elliot Anderson ya descartados, United e INEOS comprenden que deben pagar lo necesario o arriesgarse a quedarse cortos en el centro del campo.



