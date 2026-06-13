El United retendrá a Fernandes: su contrato vence en junio y el club puede prorrogarlo un año más. Además, confía en que una oferta millonaria le convenza para firmar un nuevo vínculo de cuatro o cinco años y cerrar su carrera en Old Trafford.

Ahora está centrado en el Mundial de Estados Unidos con Portugal, así que las firmas llegarían a su vuelta, dando a Carrick una plantilla consolidada para el regreso a las competiciones europeas.