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El Manchester United ofrecerá un salario millonario a Bruno Fernandes para que renueve y siga como capitán en Old Trafford
Los Red Devils preparan una oferta espectacular
El United prepara un importante paquete económico para recompensar a su carismático capitán tras una gran temporada. Según SportsBoom, el club, ante el interés de clubes saudíes y europeos, acelerará la renovación de su contrato para despejar dudas y asegurar la continuidad del mediapunta portugués como eje del equipo.
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Talisman se centra en el legado moderno
Fuentes cercanas a la negociación aseguran que el maestro portugués no piensa dejar Old Trafford, pese al atractivo interés extranjero. El jugador, de 31 años, se ha adaptado a la vida en Alderley Edge y sigue comprometido con su papel de líder en el vestuario. Está decidido a consolidar su legado como uno de los grandes de la era moderna y confiado en que el club recuperará su gloria.
El Carrick se basa en un jugador galardonado
Las nuevas condiciones, más lucrativas, suponen un merecido aumento del 50 % sobre sus actuales 250 000 libras semanales, más primas por éxito en Premier League y Liga de Campeones. El nuevo técnico, Michael Carrick, lo ve como el corazón del equipo. Esta confianza llega tras una temporada sensacional en la que Fernandes fue elegido Jugador de la Temporada de la Premier League y Futbolista del Año por la Asociación de Periodistas Deportivos, tras batir el récord de asistencias en una campaña con 21 goles generados.
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El Mundial precede a la formalización del contrato
El United retendrá a Fernandes: su contrato vence en junio y el club puede prorrogarlo un año más. Además, confía en que una oferta millonaria le convenza para firmar un nuevo vínculo de cuatro o cinco años y cerrar su carrera en Old Trafford.
Ahora está centrado en el Mundial de Estados Unidos con Portugal, así que las firmas llegarían a su vuelta, dando a Carrick una plantilla consolidada para el regreso a las competiciones europeas.