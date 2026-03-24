El Manchester United ofrece información actualizada sobre el estadio, mientras los «Diablos Rojos» dan a conocer un plan de financiación de 2.000 millones de libras para el «Wembley del Norte», con capacidad para 100.000 espectadores

Aunque el coste de construcción, que asciende a 2.000 millones de libras, recae íntegramente sobre el club, este está instando activamente al Gobierno a que colabore en las redes de transporte circundantes. Roche hizo hincapié en que la colaboración pública es fundamental para integrar adecuadamente el estadio en la infraestructura de la ciudad. Explicó: «No tiene sentido construir el estadio más grande o el mejor del Reino Unido si queda aislado y no se puede llegar a él porque no hay conexiones de transporte, o porque la gente no puede acudir cuando no hay partido, o porque las empresas locales no pueden formar parte de él. Lo que pedimos al Gobierno es que apoye, no la construcción del estadio, sino que apoye realmente la infraestructura y la regeneración de la zona. Entendemos que el estadio es nuestra responsabilidad. Queremos ofrecer un gran estadio a nuestros aficionados. Pagaremos los 2 000 millones de libras para hacerlo».