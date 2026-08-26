Según un informe de The Sun, el Manchester United incumplió las normas de equipación de la Premier League durante su derrota por 2-0 ante el Hull City en el estreno y se ha visto obligado a hacer una modificación.

El club arrancó la campaña sin un patrocinador en la manga izquierda tras la finalización de su contrato de 20 millones de libras al año con DXC Technology.

Sin embargo, según la norma M.15 de la Premier League, los clubes que no tengan un patrocinador comercial en esa manga deben mostrar el parche oficial de la competición en ambas mangas. El equipo no cumplió esta directriz mientras lucía su nueva tercera equipación.







