Getty Images Sport
Traducido por
¡El Manchester United o nada! David de Gea deja clara su postura de que «solo hay un club» en medio de los rumores sobre su salida a la Fiorentina
O los Red Devils o nada para la estrella española
De Gea ha recuperado el aliento en la Serie A, pero su corazón sigue en Manchester. Según Tuttomercatoweb, el veterano portero solo dejaría la Fiorentina este verano para regresar a Manchester United.
Ese destino es un sensacional regreso al Manchester United, donde pasó 12 años entre 2011 y 2023. Aunque otros clubes se interesan por el experimentado guardameta, su postura de «Old Trafford o nada» marcará los últimos capítulos de su carrera.
- Getty Images Sport
El interés de la Juventus no ha tenido ningún impacto.
De Gea ha sido vinculado con la Juventus, que busca un portero. El español, sin embargo, no considera mudarse a otro club italiano ni a otra liga europea.
Sin embargo, pese al prestigio de los bianconeri, De Gea no quiere fichar por otro equipo italiano ni por ningún otro club europeo. En Italia jugó 88 partidos con la Fiorentina, dejó la portería a cero en 24 ocasiones y encajó 109 goles, lo que le valió un puesto en el Equipo de la Temporada de la Serie A 2024-25. Sin embargo, al cumplir 36 años en noviembre, el portero prioriza su cariño por el United sobre un último traspaso lucrativo.
De agente libre a héroe de la Fiorentina
El regreso de De Gea a la élite ha requerido paciencia y perseverancia. Tras dejar el United en junio de 2023 al terminar su contrato, pasó un año alejado del fútbol. En verano de 2024, la Fiorentina lo fichó como agente libre.
Desde su llegada a Florencia ha demostrado que la clase es permanente, con las paradas que ya le hicieron icono en la Premier. Su buen momento fue clave para la Fiorentina en una temporada difícil: el equipo acabó 15.º en la Serie A, cayó en octavos de la Coppa Italia y en cuartos de la UEFA Conference League. A pesar de estos resultados, su contrato actual dura hasta junio de 2028, con una opción de prórroga de un año, lo que indica que se siente cómodo en Fiorentina, salvo que reciba una oferta concreta de Inglaterra.
- Getty Images Sport
La puerta de Old Trafford sigue cerrada por ahora
Aunque De Gea sueñe con un regreso de cuento, el Manchester United no ha confirmado su interés en repatriarlo. En su primera etapa, el portero español ganó una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la EFL, tres Community Shields y una Europa League.