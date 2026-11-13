«El Manchester United no podía lidiar con Antonio Conte»: Por qué fue descartado el «brillante» entrenador y se culpa a la directiva de no contratar al extécnico del Chelsea y la Juventus
Pochettino, elegido para sustituir al destituido Carrick
Un puesto destacado de la Premier League ha vuelto a quedar vacante tras la decisión de destituir a Michael Carrick después de 32 partidos al frente del equipo. Vio cómo el Manchester United caía a la zona de descenso antes de ser despedido sin miramientos.
Como se llevaba tiempo hablando de un cambio, el United tenía varios candidatos a los que considerar para intentar despertar a un gigante dormido. Se llegó a señalar al exentrenador del Newcastle Eddie Howe como uno de los aspirantes.
El elegido ha sido Pochettino. El argentino cumplirá sus compromisos con la selección de Estados Unidos en la Liga de Naciones de la CONCACAF antes de regresar al fútbol inglés, donde ya ha trabajado en el Southampton, el Tottenham y el Chelsea.
No llegará al llamado «Teatro de los Sueños» hasta finales de la próxima semana, lo que le dejará poco tiempo para asentarse en uno de los banquillos más exigentes antes de afrontar una visita intimidante a Anfield para medirse al Liverpool, un viejo rival.
- Getty
Conte, sin equipo tras desvincularse del Nápoles
El United podría haber recurrido a alguien que actualmente está sin equipo y disponible para incorporarse de inmediato, ya que Conte se está tomando un descanso tras decidir desvincularse del Nápoles en mayo de 2026.
El técnico, de 57 años, ha conquistado títulos de liga con la Juventus, el Chelsea, el Inter y el Nápoles, y también pasó dos años al frente de la selección de Italia. Su trayectoria está fuera de toda duda, pero su carácter puede generar roces.
El apasionado técnico nacido en Lecce no hace concesiones y siempre dice lo que piensa. Exige un compromiso total tanto a quienes trabajan a sus órdenes como a quienes están por encima de él. En muchos sentidos, parecería la elección perfecta para hacerse cargo de la difícil situación en Manchester y recuperar la unidad. A los jugadores que no están rindiendo al nivel esperado les dejaría muy claro que fracasar ya no es una opción.
¿Habría sido mejor opción Conte, que no se anda con contemplaciones?
Preguntado si Conte habría sido la opción lógica, dada su disponibilidad y su trayectoria, Parker, exdefensa del United que ganó la Premier League y que habló en colaboración con Islandcasino.com, declaró a GOAL: «Estoy totalmente de acuerdo. En el vestuario sería absolutamente brillante».
«Pero, visto desde fuera, creo que mucha gente diría lo mismo que yo. No hace falta ser exjugador ni jugador en activo; basta con que te guste el fútbol. Todos nos hemos formado una opinión al ver y escuchar a Conte, y creo que los responsables del Manchester United no podrían lidiar con él.
«No podrían contratar a alguien que tenga algo que decir, aunque nueve de cada diez veces tenga toda la razón. Creo que habrán visto sus declaraciones antes o después de los partidos cuando no estaba contento con lo que sucedía en el club.
«Exige que le den la oportunidad de ganar títulos, y ellos no querrían eso. Creo que todo el mundo lo sabe. No hace falta ser jugador o exjugador del Manchester United para saber cómo son esas personas, y Conte sencillamente no encajaría con ellas.
«Ni en un millón de años querrían traer al club a alguien que no vaya a quedarse de brazos cruzados y que les diga qué va mal. Eso no lo quieren ahora mismo».
- Getty/GOAL
Pochettino, bajo presión para dar resultados en el Manchester United
Es una valoración bastante demoledora de la mentalidad que impera en Old Trafford. Quienes mueven los hilos entre bastidores deberían querer lo mejor para el club y el bien común. Han pasado 13 años desde que el legendario Sir Alex Ferguson se retiró y comenzó el declive.
Pochettino podría resultar una incorporación muy acertada, y su currículum ofrece motivos de sobra para pensar que puede cambiar el rumbo en Manchester. Pero no llegará dispuesto a ir a por todas como lo habría hecho Conte, y eso es posiblemente lo que el United necesita ahora mismo.
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