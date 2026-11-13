«El Manchester United no podía lidiar con Antonio Conte»: por qué descartó a un técnico «brillante» y se culpa a la directiva de no fichar al exentrenador de Chelsea y Juventus
Pochettino, elegido para sustituir al destituido Carrick
Uno de los banquillos más destacados de la Premier League ha vuelto a quedar vacante tras la decisión de destituir a Michael Carrick después de 32 partidos al frente del equipo. Bajo su mando, el United cayó a la zona de descenso antes de que se le mostrara la puerta de salida sin contemplaciones.
Como se llevaba tiempo hablando de un cambio, el United tenía varios candidatos que considerar para intentar despertar a un gigante dormido. En algún momento se dijo que Eddie Howe, exentrenador del Newcastle, estaba entre los aspirantes.
El elegido ha sido Pochettino. El argentino terminará sus compromisos en la Liga de Naciones de la CONCACAF con la selección de Estados Unidos antes de regresar al fútbol inglés, donde ya ha trabajado en Southampton, Tottenham y Chelsea.
No llegará al llamado «Teatro de los Sueños» hasta finales de la próxima semana, lo que le dejará poco tiempo para asentarse en un puesto de máxima exigencia antes de una complicada visita a Anfield para enfrentarse al Liverpool, un viejo adversario.
- Getty
Conte está sin equipo tras desvincularse del Napoli
El United podría haber contratado a alguien que actualmente está sin equipo y disponible para empezar de inmediato: Conte se está tomando un descanso después de decidir desvincularse del Napoli en mayo de 2026.
El técnico de 57 años ha conquistado títulos al frente de Juventus, Chelsea, Inter y Napoli, y también pasó dos años como seleccionador de Italia. Su trayectoria está fuera de toda duda, pero su carácter puede incomodar a algunos.
El apasionado técnico nacido en Lecce no hace concesiones y siempre dice lo que piensa. Exige un compromiso total tanto a quienes trabajan a sus órdenes como a sus superiores. En muchos sentidos, parecería la elección perfecta para hacerse cargo del desorden en Manchester y recuperar la unidad, dejando muy claro a los jugadores que no están rindiendo que fracasar ya no es una opción.
¿Habría sido mejor opción un Conte que no hace concesiones?
Preguntado por si Conte habría sido la opción lógica, dada su disponibilidad y su trayectoria, Parker, exdefensa del United y campeón de la Premier League, que habló en colaboración con Islandcasino.com, dijo a GOAL: «Estoy totalmente de acuerdo. En el vestuario sería absolutamente brillante.
»Pero, visto desde fuera, creo que mucha gente diría lo mismo que yo. No hace falta ser exjugador ni jugador en activo; basta con ser alguien a quien le guste el fútbol. Todos tenemos una opinión de lo que hemos visto hacer a Conte y de lo que le hemos oído decir, y creo que los responsables del Manchester United no podrían lidiar con él.
»No podrían contratar a alguien que tiene cosas que decir, aunque nueve de cada diez veces tenga toda la razón. Creo que habrán visto sus declaraciones antes o después de los partidos cuando no estaba contento con lo que sucedía en el club.
»Exige que le den la oportunidad de ganar títulos, y ellos no querrían eso. Creo que todo el mundo lo sabe. No hace falta ser jugador o exjugador del Manchester United para saber cómo son esas personas, y Conte sencillamente no encajaría con ellas.
»Ni en un millón de años querrían meter en su casa a alguien que no se quedaría de brazos cruzados y les diría lo que va mal. No quieren eso ahora mismo».
- Getty/GOAL
Pochettino, bajo presión para dar resultados en el Manchester United
Es una valoración bastante dura de la mentalidad que impera en Old Trafford. Quienes mueven los hilos entre bastidores deberían querer lo mejor para el club y para el bien común. Han pasado 13 años desde que el legendario Sir Alex Ferguson se retiró y comenzó el deterioro.
Pochettino bien podría resultar una incorporación acertada, pues su currículum ofrece motivos para pensar que puede cambiar el rumbo en Manchester. Pero no llegará dispuesto a actuar con la contundencia con la que lo habría hecho Conte, y podría decirse que eso es precisamente lo que necesita ahora mismo el United.
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